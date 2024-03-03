«Пример всем»: Костомаров впервые после ампутации конечностей встал на сноуборд
Роман Костомаров после ампутации конечностей встал на сноуборд
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Спортсмен показал видео с горнолыжного курорта, чем вновь восхитил поклонников.
Неподражаемый спортсмен Роман Костомаров продолжает удивлять своим упорством и силой духа поклонников. На этот раз чемпион мира по фигурному катанию, переживший ампутацию конечностей, встал на сноуборд и уверенно скатился со склона.
«Ура, всем большой привет, я в своей новой жизни встал на сноуборд. Я этому очень счастлив, поэтому передаю всем ребятам из школы ходьбы большой-большой привет. Боритесь, дерзайте и все у вас получится!» — мотивирует Костомаров в своем Telegram-канале.
Спортсмен признается, что было не просто, но он справился. Его упорство и стремление жить полной жизнью восхищает поклонников.
«Здорово! Герой нашего времени»;
«Мы все гордимся вами, Роман Сергеевич»;
«Низкий поклон суперчеловеку»;
«Слов восхищения не подобрать, пример всем», — пишут интернет-пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Костомаров анонсировал дату выхода фильма о своей жизни.