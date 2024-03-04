Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Скандальную звезду призвали не рядиться в белые одежды.

Балетное прошлое никак не отпускает Анастасию Волочкову, хотя она, по мнению острых на язык пользователей сети, давно уже не грациозная лебедь из «Лебединого озера».

Объектом злых насмешек в сети стало новое фото эпатажной знаменитости, на котором она предстала в пышном белом платье и белыми крыльями за спиной. Как отметила сама Волочкова, автор снимка — фотограф Елена Галицына, которая неоднократно создавала для бывшей примы Большого театра самые яркие образы.

Instagram* / volochkova_art

Однако подписчикам очередная совместная работа танцовщицы и фотографа, что называется, не «зашла». На Волочкову обрушился шквал язвительных комментариев. Кто-то (видимо, из-за прически) даже усмотрел в ней сходство с известным стилистом Сергеем Зверевым. Досталась порция критики и Галицыной.

«Зверев, это ты, что ли, в гриме?»;

«Что-то уже и Леночка с лютым фотошопом не вывозит»;

«Настя, не стой возле крыльев, тебе не идет»;

«Чудо в перьях!»;

«Настя, ваша Леночка Галицына — полнейшая безвкусица. Крылья убрать, волосы поднять, вместе с челкой, длинные серьги повесить. А то и правда Зверев с крыльями», — не скупятся на критику комментаторы.

Припомнили Волочковой и ее регулярные скандальные выходки. Они, по мнению подписчиков, никак не вяжутся с белыми ангельскими крыльями, которые эпатажная звезда примеряет на себя.

«Недавно этот „ангелочек“ интервью давал — там были такие маты, что слушать было стыдно! Это балерина всея Руси так сквернословит!»;

«Она внутри настолько грязна и вульгарна, что это белое платье и крылья смотрятся неестественно! Ей больше бы пошел наряд в кроваво-черном цвете, а на башке — рога дьявола!»;

«Падший ангел в прямом смысле сказанного», — негодуют подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова попала под шквал критики из-за фото в образе жар-птицы.

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