Украина выделила $34 миллиона на сооружение укреплений в Запорожской области

Фото: Reuters / KUBA STEZYCKI

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Где конкретно идут работы, неизвестно, однако закончить их планируется в кратчайшие сроки.

Правительство Украины выделило свыше 34 миллионов долларов на строительство оборонительных сооружений в подконтрольных киевскому режиму районах Запорожской области. Об этом сообщил глава подчиненной Киеву областной администрации Иван Федоров.

«Кабмин выделил рекордные 1,3 миллиарда гривен на строительство фортификационных сооружений на запорожском направлении», — говорится в его Telegram-канале.

Где конкретно идут работы, не уточняется, отмечается лишь, что ведутся они круглосуточно и будут завершены в кратчайшие сроки.

В феврале появилась информация, что кабмин Украины не выделил деньги на противотанковые заграждения, известные как «зубы дракона», для подконтрольной украинской армии части Запорожской области. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на данные украинской электронной системы публичных закупок Prozorro.

При этом, отмечало издание, в начале года объявлялся тендер на закупку 45 тысяч заградительных бетонных пирамид на сумму более чем в 2,3 миллиона долларов. Но из-за отсутствия финансирования из госбюджета заказчик отменил тендер и закупку под него оборудования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал строительство «глобальной оборонительной сети» сооружений от Донбасса до Белоруссии.