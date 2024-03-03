В США заявили о потере Байденом своих сторонников

Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP 1

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На каких позициях находятся два главных кандидата в президенты США?

Не все сторонники действующего лидера США Джо Байдена, проголосовавшие за него на выборах президента в 2020 году, останутся верными ему до конца. Результаты опроса газеты The New York Times и Сиенского колледжа показали, что 10% прежних сторонников Байдена теперь поддерживают его главного конкурента Дональда Трампа.

Последнего кандидата в президенты США готовы поддержать 97% опрошенных американцев, которые отдали свой голос за него в 2020 году. Почти никто из его сторонников не перешел на сторону Байдена.

На текущий момент за действующего президента США Байдена готовы проголосовать 43% опрошенных среди зарегистрированных избирателей, а за Трампа — 48%.

Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в США Трампу предрекли победу в Айдахо с 85% голосов.