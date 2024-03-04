Возрастают риски: ученые нашли связь между нарушением сна и раком простаты

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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В эксперименте исследователей приняли участие 30 тысяч мужчин.

Ученые нашли связь между возникновением рака простаты и нарушением сна. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Journal of the National Cancer Institute.

Чтобы выявить связь сна с развитием онкологических заболеваний, ученые провели эксперимент с участием 30 мужчин Великобритании. Те носили специальные устройства, которые отслеживали частоту и продолжительность сна. Выяснилось, что представители сильного пола, которые встают ночью в первые 30 минут после выключения света, имеют повышенные риски заболеть раком простаты. Примерно на 15-20% больше, чем у тех, кто засыпает сразу.

По мнению исследователей, это связано и с нарушением ритма сна, что само по себе способствует преждевременному старению, а также проблемами циркадного ритма, который управляет внутренними часами человеческого организма и влияет на нехватку такого гормона как мелатонин.

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