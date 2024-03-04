«Заряды снега»: какая погода ожидается в Москве 8 марта

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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Метеоролог рассказал, какие «подарки» в виде осадков могут получить жители столицы в этот день.

Наступила долгожданная весна, а вместе с ней приблизилась дата прекрасного праздника. Международный женский день люди мечтают встретить под лучами солнца в кругу близких.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец разбил надежды москвичей на солнечный день в праздник, 8 марта. Метеоролог в своем Telegram-канале заявил, что хорошей погоды ждать не стоит.

«Будет в основном пасмурно, а вторичный холодный фронт принесет небольшие очаговые заряды снега. В ночные часы будет -4…-9, после полудня -2…+3», — сообщил Тишковец.

В выходные дни холод немного отступит. При этом снежные сугробы практически не растают и останутся на уровне полуметра. Возврат холодов в марте еще будет ожидаться.

«Это не последний возврат холодов — до еще нескорого наступления метеовесны необходимо запастись терпением и теплой одеждой», — отмечает Тишковец.

Ранее 5-tv.ru сообщил, в каких регионах ожидается рекордная жара в 2024 году.