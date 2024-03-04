Чем закончились популярные сериалы, которые вы так и не досмотрели?
Фото: Кадр из сериала «Теория большого взрыва», 2007-2019 г.
Нашла ли Жади из «Клона» счастье с Лукасом? И заработал ли тот самый злополучный лифт в картине «Теория большого взрыва»?
Многим знакома ситуация, когда начинаешь смотреть сериал, но до последней серии дойти не получается. В МТС Медиа собрали подборку с финалом самых популярных телевизионных историй.
«Санта-Барбара»
Из-за того, что легендарный сериал перестали транслировать на территории нашей страны, зрители так и не узнали судьбу главных героев. Произошло это по причине того, что у знаменитой картины стали падать рейтинги. Из 2147 серий россияне посмотрели только 2040.
А если бы зрители познакомились со всеми эпизодами, то узнали бы, что Иден и Круз разошлись из-за того, что у девушки начались ментальные проблемы. Брошенный бойфренд нашел утешение в объятиях младшей сестры бывшей любимой — Келли. Но сама она потом тоже выйдет из отношений. Причиной тому стал ее роман с офицером полиции.
«Клон»
О Лукасе и Жади в начале нулевых говорили почти все. Возлюбленные потом по сюжету однажды пересекутся. После встречи отношения возобновятся, у пары родится сын. Саид же выберет вторую жену после ухода Жади.
Трагичным окажется конец героев Лео и Августо — они потеряются в марокканской пустыне. А история Мел только порадует зрителей. Персонаж сможет вылечиться от наркотической зависимости и откроет свою клинику.
«Дикий ангел»
История Иво и Милли завершится радостно, ведь герои узаконят свои отношения. Свой последний гол героиня забьет прямо в свадебном платье.
Однако бывшая возлюбленная Иво — Пилар — окажется в психиатрической лечебнице.
А секрет мамы Милли авторы сериала решили не раскрывать. Для зрителей оставили возможность самостоятельно додумать конец ее истории.
«Клиника»
Восьмой сезон сериала заканчивается очень душевной сценой: доктор Дориан, когда уходил из клиники «Святое сердце», получив возможность заглянуть в будущее, увидел счастливое продолжение своей истории с Эллиот.
Дружбе главных персонажей можно только позавидовать — с годами она становилась только крепче и лучше. Но имя уборщика создатели сериала решили оставить в тайне.
«Друзья»
Финал сериала оказался трогательным: прощание с героями в их квартире, где произошло столько важных событий, было очень грустным. И все же, основные сюжетные линии шоу были завершены сценаристами.
Моника и Чендлер поженились, у них появились близнецы благодаря суррогатной маме, и вместе с Джоуи они переехали в загородный дом. Росс и Рейчел, наконец, оказались вместе, а Фиби нашла счастье в браке с Майклом.
«Клан Сопрано»
Окончание сериала стало таким же интригующим, если даже не более, чем сам сериал. Финальная сцена последней серии завершается черным экраном, когда главный герой Тони, сидя за столиком в ресторане, поднимает глаза. Зрители так и не узнали, кого он увидел — нанятую убийцу или Медоу.
«Теория большого взрыва»
Еще один сериал, отличившийся своей продолжительностью, — аж целых 12 сезонов. Но некоторые зрители придерживались мнения, что стоило закончить его значительно раньше.
Тем не менее, заключение порадовало фанатов: Шелдон и Эми все-таки получают Нобелевскую премию, а у Леонарда сбывается мечта о детях с Пенни. Говард и Бернадетт тоже становятся родителями.
А лифт, к счастью героев, наконец заработал.
«Остаться в живых»
В заключительной серии Джейкоб встречает своего отца, который рассказывает ему, что остров — это что-то вроде чистилища, созданное самими героями для того, чтобы найти друг друга. Все происшествия на острове, оказывается, были лишь плодом их воображения. Погибнув в авиакатастрофе рейса № 815, герои теперь должны отправиться в загробный мир.
«Как я встретил вашу маму»
В заключительной серии зрители наконец узнают имя мамы — Трейси. Тед узнал ее на свадьбе Барни и Робин. У них родились дети Пенни и Люк, которым как раз он и рассказывает всю историю на протяжении сериала.
Однако брак Барни и Робин все-таки разрушится. А Лили и Маршалл станут родителями.
В конце сериала Трейси умирает, но дети Теду разрешают начать отношения с Робин, которую он любил.
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