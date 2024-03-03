«Наездили»: на Украине посчитали траты офиса Зеленского на командировки

Депутат Железняк: офис Зеленского потратил на поездки больше, чем шесть министер

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Депутат Верховной рады ужаснулся количеству командировок его коллег из аппарата президента.

Сотрудники офиса Владимира Зеленского за 2023 года израсходовали на командировки больше бюджетных денег, чем шесть министерств вместе взятых. Об этом заявил своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.

По словам политика, который, как утверждает, провел собственное расследование, аппарат главы киевского режима «гастролирует» на государственные средства, не считаясь с расходами.

«Посчитал по командировкам бюджетные средства офиса президента. Слушайте, так они за год за государственные деньги наездили больше, чем МВД, минюст, минобразования, минэкологии, минагрополитики и минспорта вместе взятые», — возмущается Железняк.

Депутат подчеркивает, что не берет в расчет поездки самого Зеленского, который с завидной регулярностью посещает страны Запада с целью попросить помощи, в том числе, финансовой, у своих иностранных «партнеров».

«Нормальные реформы за наши с вами средства», — резюмирует Железняк.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленский заявил о неспособности понять поведение союзников Украины.