Кириенко назвал Всемирный фестиваль молодежи борьбой за будущее

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

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Попытка ограничить коммуникацию России с миром с «треском провалилась», заявил первый замруководителя администрации президента.

Проходящий в Сочи всемирный фестиваль молодежи — это не просто мероприятие, а борьба за будущее. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«То, что происходит здесь сегодня, — не просто фестиваль. Если хотите, это такая борьба за будущее. И те, кто пытался не дать его провести, те, кто пытался ограничить коммуникацию России с миром, просто многие участники говорят, что им или пытались запрещать сюда приехать, или пугали тем, что в „страшной России“ их будут встречать очень негостеприимно <…>. Сейчас видно по глазам ребят, что у них другое понимание, что такое Россия», — сказал Кириенко.

Он также рассказал о библиотеке «Сириуса», уникальность которой в том, что она состоит из книг, привезенных участниками фестиваля. По словам Кириенко, многие берут с собой произведения российских писателей на иностранных языках, поэтому библиотека представляет собой «совершенно уникальное наследие». К слову, часть ее книг отправят в новые регионы России.

Выступая на площадке мероприятия, Кириенко также заявил, что никакая «блокада» России невозможна, и фестиваль это доказал.

«Мне кажется, что самое главное, что уже понятно, что любые попытки каким-то образом ограничить Россию, бойкотировать Россию, с треском провалились. Вы знаете, наверно, что в Организации Объединенных Наций 193 страны, у нас сейчас на площадке представители 190 стран — практически весь мир», — подчеркнул Кириенко.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта уже в третий раз. Мировой столицей участников в возрасте от 14 до 35 лет стала федеральная территория «Сириус», которая в ближайшую неделю будет домом для 20 тысяч лидеров из 180 стран.

Они займутся проектированием лучшего будущего всей Земли, основанного на принципах многополярного и справедливого мира. Во всех вопросах им помогут пять тысяч волонтеров из разных государств — запланировано более 50 мероприятий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Всемирном фестивале молодежи открыли глобальный марафон «Знание. Первые». Одними из первых спикеров площадки стали глава Минздрава Михаил Мурашко и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.