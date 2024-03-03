Дочь Юлии Началовой объяснила, почему мать не дала согласие на ампутацию

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Певица ушла из жизни совсем молодой. Почему она не воспользовалась

Юлия Началова никогда бы не решилась на ампутацию, хотя врачи предлагали ей сделать операцию, чтобы спасти жизнь. Об этом рассказала дочь покойной певицы Вера Алдонина.

Девушка приняла участие в шоу на одном из федеральных каналов, где откровенно рассказала о том, какой зона запомнила маму. По словам Веры, Юлия считала ампутацию неприемлемой, так как не смогла бы смириться со столь радикальными изменениями. Певица всегда стремилась обладать идеальной внешностью. Кроме того, у нее были проблемы с самооценкой.

«Для нее была важна целостность образа, чтобы ее считали красивой», — объяснила Вера.

Юлия Началова ушла из жизни в 38 лет. Причиной смерти стал абсцесс, вызванный заражением от раны на ноге. Ее экстренно госпитализировали в марте 2019 года с осложнениями ряда заболеваний, в том числе подагры. Тогда у знаменитости на фоне ослабленного иммунитета развилась гангрена, но ампутировать ногу она отказалась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как теперь живет дочь Юлии Началовой.