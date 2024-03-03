Новый триумф: российские силы укрепили положение на авдеевском направлении

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Доблестные российские бойцы в пух и прах разгромили три вражеских танка и пять боевых машин, принадлежащих боевикам ВСУ.

Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении и отразили 11 атак противника. Об этом сообщили Минобороны РФ в сводке о ходе проведения специальной военной операции.

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск „Центр“ улучшили положение по переднему краю и отразили 11 контратак формирований 53-й механизированной, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тоненькое, Орловка, Первомайское и Бердычи Донецкой Народной Республики», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, были отражены две атаки штурмовых групп 24 механизированной бригады ВСУ в районе поселка Новгородское в ДНР.

За короткое время вооруженные силы Украины потеряли около 460 военнослужащих, три танка, пять боевых машин пехоты, а также две бронированные машины и четыре автомобиля и продолжают нести потери.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины. Одной из основных целей СВО в России утвердили демилитаризацию и денацификацию Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские военные уничтожили новейшие образцы оружия НАТО на Украине.