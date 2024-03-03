«Дорога смерти»: в США побег ВСУ из Авдеевки назвали сокрушительным поражением Украины

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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Боевики киевского режима, которым удалось сбежать из города, рассказали зарубежным СМИ, что не знали о приказе командования.

Отступление ВСУ из Авдеевки было паническим и дезорганизованным, а сам путь напоминал «дорогу смерти». Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на слова украинских боевиков, которым удалось покинуть город.

«Эта потеря стала сокрушительным поражением для Украины, которая до последней минуты продолжала бросать войска в город в отчаянной последней попытке сдержать русских. По многим оценкам, украинское отступление было паническим и дезорганизованным», — говорится в материале.

Авторы статьи ссылаются на слова боевиков ВСУ, который бежали из Авдеевки. Например, 21-летний «Майор» прибыл в город в феврале, и почти сразу оказался в зоне поражения российской армии. Кстати, сам он признается, что российские бойцы предлагали ему сдаться, тот «им подыграл, умоляя не стрелять», но после завязавшегося боя у него получилось убежать.

«Это была дорога смерти, самая последняя из Авдеевки», — приводит издание слова боевика.

Многие в ВСУ отмечают также, что связь с командованием пропала, и приказ отступать, который, впрочем, и так был дан уже после бегства ВСУ из города, некоторые украинские неонацисты вообще не знали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Авдеевке нашли технику США времен Вьетнамской войны.