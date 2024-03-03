Жена или дети? Джиган назвал родных крысами и обиделся из-за сыра

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / samoylovaoxana; 5-tv.ru

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Многодетный рэпер на собственной шкуре прочувствовал, каково это — жить в большой семье.

Многодетный Джиган явил себя во всей красе. Рэпер обозвал родных крысами и обиделся из-за надкусанного сыра. Компроматом на звездного мужа в социальных сетях поделилась Оксана Самойлова.

С появлением на свет маленького Давида остальным членам семьи «выживать» в непростых условиях стало сложнее. Любое действие детей и самой Оксаны подвергается строгому контролю знаменитого отца. Впрочем, бывают случаи, когда внимание Джигана ослабевает: один из таких инцидентов закончился картинной истерикой.

По словам Джигана, пока он на время отвлекся на бытовые дела, некий неустановленный «воришка» надкусил кусок сыра. Полученный ущерб настолько «взбесил» рэпера, что тот решил создать видимость расследования — сделал он это прямо на камеру. В личном микроблоге Самойлова разместила видео, на котором музыкант называет своих родственников крысами. Сама многодетная модель сопроводила шуточные кадры ироничной подписью «Вайб многодетной семьи».

«Я не могу просто! Спрятал, положил сыр на самую верхнюю полку. Потом беру его, думаю, щас свеженький отрежу. А там его как крысы пожевали! Просто следы от зубов по всей головке сыра. Я не знаю в итоге, кто. Расследование не показало», — разгневался он, а затем вышел из кадра.

В Сети поведение артиста назвали ироничным, а некоторые подметили, что в «большой семье клювом не щелкают».

Ранее 5-tv.ru писал, что Оксана Самойлова поделилась подробностями зависимости Джигана.

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