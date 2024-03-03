«Заклятый враг»: Илон Маск выступил за расформирование НАТО

Фото: Reuters / Pool

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Американский миллиардер продолжает задавать неудобные вопросы в своей соцсети Х.

Американский миллиардер Илон Макс поддержали заявление Дэвида Сакса о том, что НАТО необходимо было распустить еще после распада Советского Союза. Своим мнением бизнесмен поделился в соцсети Х.

Сакс заявил о том, что после развала СССР военному альянсу пришлось формулировать новые цели, которые были призваны оправдать его существование. Так, очередной миссией НАТО стало его расширение, что создало вокруг него враждебность. А, раз имеется некая угроза, значит, подразумевается, что и само объединение должно продолжать свою деятельность.

С этом согласился Илон Маск, добавив, что лучшим исходом для мира стало бы расформирование альянса.

«Правда. Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что ее заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, прекратила свое действие», — написал Маск.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лавров преподал НАТО урок истории на форуме в Турции.