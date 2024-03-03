Жива или нет? Таролог рассказала о состоянии принцессы Миддлтон после операции

Фото: Peter Nicholls / ТАСС

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Английская принцесса пропала со всех «радаров», немало напугав британских жителей. Куда на самом деле исчезла Кейт Миддлтон и почему?

Вот уже несколько месяцев общественность активно обсуждает состояние Кейт Миддлтон. Принцессе Уэльской неожиданно провели операцию на брюшной полости — причины столь серьезной процедуры королевский двор Британии разглашать не стал. Известно лишь то, что хирургическое вмешательство было запланированным. Однако Кейт до сих пор ни разу не появилась на публике и никак не дала знать о своем самочувствии.

Так, в официальную версию «плановой» операции уже почти никто не верит. О том, что может происходить с супругой наследника британского престола принца Уильяма на самом деле, рассказала таролог Аделина Панина в беседе с Woman.ru.

По словам эксперта, Миддлтон могла столкнуться с проблемами во время операции — именно поэтому пресса не разглашает точный диагноз королевской особы и уверяет общественность, что принцесса чувствует себя хорошо.

«Кейт Миддлтон не появляется на публике уже достаточно длительное время: источники заявляют, что с ней все в порядке, она находится в своем загородном доме. По моим же ощущениям, операция прошла не так легко и возможны повторные операции», — поделилась таролог.

Аделина Панина заверила, что Кейт жива и обязательно выйдет в свет к концу весны или началу лета, а к тому же сделает вид, что ничего не произошло.

Собеседница журнала считает, что жена Уильяма могла сделать себе коррекционную пластическую операцию, результатами которой, конечно же, не хочет делиться с окружающими.

«Королевский двор сейчас переживает некоторые трудности, связанные с онкологией у короля. Есть ощущение, что в этом году на престол может взойти новый наследник. К этому все идет», — отметила специалист.

По ее словам, принцесса Уэльская, возможно, «подготовила» себя к смене правителя Великобритании, стремясь выглядеть на публике еще привлекательнее.

Малоизвестные факты о Кейт Миддлтон

www.globallookpress.com / I-Images

Герцогиня Кембриджская стала членом британской королевской в 2011 году, и уже успела завоевать всенародную любовь. Ее стиль копируют, а манерами не устают восхищаться. Но есть 15 малоизвестных фактов о принцессе, о которых мало кто говорит и пишет.

Факт № 1

Кейт — отличная спортсменка. Она не только профессионально занималась плаванием и теннисом, но также в школьные годы установила рекорд по прыжкам в высоту.

Факт № 2

Однажды в школьном спектакле «Золушка» Кейт досталась роль принца.

Факт № 3

Герцогиня очень любит смотреть телевизор. Один из самых любимых ее сериалов — «Холм одного дерева», который выходил на экраны в начале 2000-х годов. Кроме того, Кейт смотрит британский сериал «Аббатство Даунтон» и даже посещала его съемочную площадку.

Факт № 4

Кейт стала самой взрослой невестой в истории, которая вышла замуж за принца. На момент бракосочетания ей было 29 лет, а принцу Уильяму — 28.

Факт № 5

www.globallookpress.com / Pool

Герцогиня очень любит фотографировать и делает это хорошо. Снимки Джорджа и Шарлотты, сделанные Кейт, принесли королевской семье несколько миллионов фунтов.

Факт № 6

Кейт Миддлтон приходится родственницей Джорджу Вашингтону в восьмом поколении. Их общим предком был сэр Уильям Гаскойн, который умер в 1487 году.

Факт № 7

Когда шилось подвенечное платье для Кейт, дизайнеры не забыли о традиции, что на невесте должна быть хотя бы одна деталь голубого цвета. Поэтому в платье вшили голубую ленту.

Факт № 8

Бывший мэр Лондона Борис Джонсон подарил герцогу и герцогине Кембриджским на свадьбу велосипед-тандем.

Факт № 9

Скотленд-Ярд предоставил герцогине четырех телохранителей, которые круглосуточно ее охраняют.

Факт № 10

www.globallookpress.com / I-Images

До замужества Кейт работала в отделе закупок сети магазинов Jigsaw, но вскоре уволилась, чтобы заняться карьерой фотографа.

Факт № 11

Когда будущая герцогиня была маленькой, ее отец работал пилотом, а мама — стюардессой. Позже они основали компанию посылочной торговли, которая принесла им миллионы.

Факт № 12

Прозрачное платье, в котором Кейт дефилировала на благотворительном показе в Сент-Эндрюсском университете и которое покорило принца Уильяма, было продано на аукционе за 65 тысяч фунтов.

Факт № 13

Члены королевской семьи подшучивают над герцогиней за то, что она много общается с народом. «Вся семья дразнит меня за то, что слишком много времени провожу, общаясь с людьми», — рассказала Кейт в интервью для документального фильма Our Queen at 90.

Факт № 14

В середине 80-х годов Кейт вместе с семьей жила в Иордании.

Факт № 15

www.globallookpress.com / Stephen Lock

Первый официальный портрет герцогини был выставлен художником Полом Эмсли в Национальной портретной галерее в январе 2013 года.

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