Вспыхнет над Землей: когда и где вновь можно будет увидеть «дьявольскую» комету

Фото: www.globallookpress.com / N. Dautel

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Последний раз впечатляющий космический объект проявил себя пять месяцев назад, а теперь готовится показаться вновь.

Совсем скоро зеленая «дьявольская» комета может вспыхнуть над землей при солнечном затмении. Если повезет, редкое явление можно будет увидеть даже невооруженным глазом. Все произойдет 8 апреля, когда извергающая криомагму вулканическая комета приблизится к Земле, пишет портал LiveScince со ссылкой на зарубежных астрономов.

Комета Понса-Брукса, более известная в народе как «дьявольская комета» — это криовулканическое небесное тело, которое периодически извергается под воздействием солнечной энергии, нагревающей его внутренние слои и вызывающей выброс криомагмы — смеси льда и газа. Эта субстанция расширяется вокруг ядра кометы, создавая газовый шлейф, который делает ее значительно ярче на протяжении нескольких дней.

Свое имя она от характерных образований, напоминающих рога, которые время от времени возникают на ее поверхности. Зеленый свет, который излучает комета, обусловлен высоким содержанием диуглерода в ее составе.

Если 8 апреля комета начнет извергаться перед приближением к Земле, то ее можно будет увидеть невооруженным глазом с поверхности планеты. Однако ученые пока не могут с уверенностью предсказать, можно ли будет ее лицезреть без специальных приборов.

Зеленая комета приближалась к нашей планете дважды за последнее время: самый последний раз был зафиксирован астрономами в октябре прошлого года. В тот момент она была на максимально близком расстоянии — примерно в 42-х миллионах километров от планеты. Все желающие могли отследить путь непрошеной гостьи между созвездиями Большой и Малой Медведицы. До этого такое случалось в каменном веке — примерно полсотни тысяч лет назад.

Ранее 5-tv.ru писал, является ли «дьявольская» комета реальной угрозой для Земли.