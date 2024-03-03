Сделано в Китае: товары из Поднебесной вновь заполонят мировые рынки

WSJ: мировые рынки в ближайшее время вновь заполонят дешевые товары из Китая

Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС

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Аналитики прогнозируют повышение экспорта из КНР во многие страны.

Мировые рынки в ближайшее время вновь заполонят товары из Китая. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Аналитики прогнозируют новый «китайский шок» из-за увеличения темпов роста производительности в Поднебесной. Нечто похожее происходило на срезе ХХ и ХХI веков, когда во многих странах, в том числе России, китайские товары с низкой себестоимостью заменили более дорогие оригиналы.

Сейчас ситуация повторится, в том числе, из-за вступления Китая во Всемирную торговую организацию и ряда либеральных реформ, которые способствуют экономическому развитию КНР. Речь идет, в том числе, о госкредитах, которые предприятия получают на выгодных условиях.

Например, Пекин уже удвоил экспорт собственных автомобилей, техники и бытовой электроники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Китае разрешили экспорт свиноводческой продукции из России.