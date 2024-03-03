Ситуация «SOS»: банда преступников ворвалась в тюрьму и выпустила всех заключенных

Члены вооруженной группировки выпустили всех заключенных из тюрьмы на Гаити

Фото: www.globallookpress.com / Xinhua

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Огромное число потерявших контроль боевиков и заключенных заставило полицейских на время отступить.

Вооруженные группировки напали на главную тюрьму Гаити в Порт-о-Пренсе и выпустили значительное количество заключенных. С тревожными новостями о происходящем сообщил новостной портал Gazette Haiti.

По данным зарубежной прессы, вырвавшиеся на свободу заключенные тут же пустились во все тяжкие, объединившись со своими освободителями и заставили силовиков на время отступить. Размер стихийной группировки был настолько большим, что численный перевес какое-то время позволял членам банды теснить правоохранителей.

Известно, что беспорядки совпали с моментом, когда из Гаити отбыл премьер-министр страны Ариэль Анри. Чуть ранее он подписал соглашение с действующим президентом Кении Уильямом Руто, согласно которому на Гаити должны прибыть около тысячи кенийских полицейских, чтобы помочь подавить набирающие силу вооруженные кенийские группировки.

Теперь, предполагают журналисты Gazette Haiti, Анри вынужден будет сформировать повторную просьбу о подкреплении.

Сейчас ведомственные органы уточняют точное количество пострадавших. На данный момент эта информация не обнародована.

Ранее 5-tv.ru писал, что неизвестные напали на католическую церковь в Стамбуле.