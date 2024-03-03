Сделай это, пожалуйста: болеющая раком Римма Маркова перед смертью хотела лишь одного

За несколько дней до смерти Римма Маркова умоляла врачей спасти ей жизнь

Фото: www.globallookpress.com / Viktor Chernov

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Жизнь талантливой звезды кино была полна тягот. Страшный диагноз прозвучал для Риммы Марковой прозвучал для нее приговором.

В третий день марта актрисе Римме Марковой, известной по ролям в фильмах «Бабье царство», «Ночной дозор», «Покровские ворота», «Гардемарины, вперед!» исполнилось бы 99 лет. Актриса появилась на свет 3 марта 1925 года в Самарской области в поселке Чурино. Только преданные поклонники помнят, что свою бешеную популярность Маркова получила приобрела уже достаточно поздно: судьба отвела актрисе слишком мало времени, чтобы насладиться успехом.

Это стало ударом

www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

В конце 2000-х врачи озвучили звездной пациентке страшный приговор: онкология. Друзья актрисы рассказывали: Маркова случайно содрала родинку, на ее месте тут же возникло новообразование. Постепенно самочувствие знаменитости ухудшалось: испугавшись за свою жизнь, актриса обратилась к врачам.

В первый раз Марковой удалось избежать смерти: врачи сумели быстро поставить звезду на ноги, но никто не мог гарантировать, что рак не вернется. Так и случилось: спустя несколько лет онкологи били тревогу — опухоль вернулась, проявившись пугающего размера новообразованием на яичниках.

Все силы Римма Маркова бросила на то, чтобы побороть страшный недуг. На протяжении всего лечения знаменитость не опускала рук, не пропустила ни одного приема у медиков и делала все, чтобы выкарабкаться. По признаниям друзей звезды, Маркова до последнего надеялась, что ей удастся обмануть смерть и в этот раз.

Чудо свершилось, но и в третий раз спасение оказалось очень кратковременным: в очередной раз онкология вернулась. Врачи диагностировали у Риммы Марковой рак кишечника. Боли были настолько сильными, что актриса была не в силах полноценно питаться, теряла в весе, буквально таяла на глазах. Понимая, что другого выхода у нее нет, Маркова легла на операционный стол. Опухоль удалили, но страшным последствием проблем со здоровьем стали сильные боли в сердце.

До последнего момента знаменитость старалась скрывать страшный диагноз, считая, что сможет справиться с ним самостоятельно, без стороннего влияния и финансовой помощи. Лишь самые близкие знали, какие муки испытывает Маркова. В беседе с порталом 7Дней.ru верный друг актрисы, Эвклид Кюрдзидис припомнил, какие слова звезда произнесла в реанимации. Через несколько дней ее голос затих навсегда.

«Маркова просила: „Миленькие, спасите меня“. Это были важные слова Марковой в реанимации», — поведал он.

Характерной актрисы не стало 15 января 2015 года: всенародная любимица не проснулась утром. Прощание с Риммой Васильевной состоялось 17 января. Официальной панихиды не было по желанию самой актрисы. В тот же день похоронили актрису на Николо-Архангельском кладбище.

Ее называли «Королева эпизодов»

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Римма Маркова была воплощением настоящих русских женщин — тех самых, которые в горящую избу войдут и коня на скаку остановят. Сильных, смелых и отважных женщин ей не нужно было играть, ведь такой она была и в жизни. И только самые близки люди знали, что на самом деле она ранимый и сентиментальный человек.

Во сколько лет Римма Маркова прославилась? Почему отказалась выходить замуж за Иннокентия Смоктуновского? В какого актера безумно была влюблена в молодости? И почему трижды разводилась?

Римма Васильевна родилась в под Самарой в поселке Чурино 3 марта 1925 года. Ее родители были обычными крестьянами, но отец был очень артистичным человеком, поэтому его пригласили служить в Саратовский драматический театр в качестве актера. Позже его жена работала там гримером.

Вот и Римма Васильевна вместе со своим младшим братом Леонидом с ранних лет выступала на сцене. Интересно, что уже в детские годы она была сильной и смелой, дралась с мальчишками и держала в страхе всю школу — никто не смел ее обидеть или как-то задеть. Своим долгом Маркова считала оберегать и опекать младшего брата, который, наоборот, был тихим и скромным.

В спектакле «Дети улиц» Римма Васильевна даже сыграла мальчишку, а роль его младшей сестры досталась Леониду. Каждый из них отлично справился с работой.

Когда семья переехала в Вологду, брат и сестра поступили в драматическую школу к Лидии Ротбаум. Преподавательница сразу оценила потенциал ребят и по окончании школы настояла, чтобы они поехали поступать в театральный институт в Москву.

Марковы попали на прослушивание к Ивану Берсеневу в Театр имени Ленинского комсомола. Артист с радостью принял юных актеров в свою труппу, а вскоре помог им с жильем. Известно, что в первое время брат и сестра ночевали на вокзале, а Берсенев, узнав об этом, привел их в коморку при театре.

Кстати, с ними же позже жил Иннокентий Смоктуновский, которого Римма Васильевна тоже пожалела и привела домой.

«Смоктуновскому было так неловко перед Марковой за то, что он жил и столовался у нее, что от отчаяния он предложил: «Римма, давай я на тебе женюсь!» Но она его успокоила: «Кеша, ты что, обалдел? Во-первых, ты блондин, а я блондинов терпеть не могу. Во-вторых, жениться от безысходности глупо», — рассказывал друг актрисы, продюсер Сергей Касьянов, изданию «7 дней».

Актриса была любимицей Ивана Берсенева, который старался давать ей такие роли, которые помогут раскрыть весь талант. В одном из первых своих спектаклей на сцене Театра имени Ленинского комсомола Маркова сыграла Фросю в постановке «Вторая любовь». После премьере о молодой артистке заговорила вся столица, а на ее спектакли стали приходить известные люди. Например, балерина Майя Плисецкая была в восторге от игры Марковой.

Лучше поздно, чем никогда

Долгие годы Римма Васильевна была известна лишь в театральных кругах, а вот весь Советский Союз узнал о ней, когда актрисе было уже за 40. В 1968 году она снялась в фильме «Бабье царство» в главной роли Надежды Петровны.

После премьеры картины о Марковой заговорил не только весь Советской Союз — о ее таланте узнали и в других странах. В испанском городе Сан-Себастьяне ей вручили специальный приз. Также две награды Римма Васильевна получила за лучшую женскую роль на Всесоюзном фестивале кино.

Существует версия, что роль в этой киноленте актриса отобрала у своей подруги и коллеги Нонны Мордюковой. С каждым годом Римма Васильевна становилась все популярнее, хотя главные роли ей предлагали редко. Несмотря на это, любое ее появление в кадре было ярким и запоминающимся.

Вспомним хотя бы «Покровские ворота», где героиня актрисы, хирург Вера Семеновна, заявляет:

«Резать к чертовой матери, не дожидаясь перетонитов!»

После выхода киноленты это изречение стало крылатым.

«У меня никогда не было творческого простоя. Бывало, что на руках сразу пять сценариев, съемки шли сутки напролет, но я всегда знала, что отказываться нельзя. Ведь завтра могут уже не позвать», — говорила Римма Маркова.

В 90-х годах актриса реже появлялась на экране, а вот в нулевых снова заявила о себе. Талантливая Римма Васильевна все так же оставалась востребованной уже у молодых и современных режиссеров. Она снималась в «Ночном дозоре» и «Дневном дозоре» у Тимура Бекмамбетова.

«В „Ночном дозоре“ состоялась моя встреча с великой русской актрисой. Потрясающая, с хорошим чувством юмора. Уникальная актриса», — рассказал актер Алексей Маклаков в интервью РИА ФАН.

К слову, изначально артистка была уверена, что будет играть шарлатанку, и только на премьере «Ночного дозора» поняла, что перевоплотилась в ведьму, а для нее как для верующего человека это было ужасно. Впрочем, создателям картины удалось ее успокоить и даже уговорить сняться в продолжении, заверив, что никакого греха актриса таким образом не совершает.

Хотя позже Маркова говорила, что из-за этого проекта навлекла на себя много болезней.

«Знаю, что Римме предлагали сыграть Вангу. Но она твердо отказалась, хотя могла заработать хорошие деньги. Кстати, она сама предложила продюсерам вместо себя нескольких актрис на эту роль, в том числе и Елену Яковлеву… Слава богу, несмотря на избирательность Марковой, осталось достаточно много фильмов, снятых в последние 15 лет ее жизни», — говорил Сергей Касьянов.

Ее также можно увидеть в одном из эпизодов популярного сериала «Воронины». Актриса любила свою работу, была ей предана: она снималась в кино и выходила на сцену практически до последнего.

Три брака и болезненные расставания

У такой красивой и талантливой актрисы было много воздыхателей, вот только она так и не смогла найти свое женское счастье. Оказывается, в молодости Римма Васильевна была влюблена в коллегу — Юрия Яковлева, того самого, который сыграл Ипполита в «Иронии судьбы…».

«Помню, после вечера Юрия Яковлева Римма Васильевна сказала: «Ты думаешь, я почему пришла? Я ведь в юности в Яковлева была влюблена как кошка! Красавец, талантище! Как-то мы встретились в общей компании в Доме актера и гудели там до ночи. Транспорта тогда в Москве по ночам не было, и Юра пошел меня провожать. Я была так очарована им, что еле дышала, дрожала вся. А он, не замечая моего трепета, рассказывал про свою несчастную любовь. Девушка, в которую он в ту пору был влюблен, была из семьи высокопоставленного дипломата. И ее родители были против отношений дочери с неизвестным актером. Мы прогуляли до утра, а Юра так ничего и не понял», — вспоминал Сергей Касьянов.

Первым мужем звезды советского кино стал военный летчик, с которым она познакомилась в Махачкале, где в одно время жили и работали ее родители. Мужчина требовал, чтобы она бросила работу, но Римма Васильевна не стала жертвовать карьерой ради семьи.

Во второй раз актриса вышла замуж за музыканта Владимира Никитина, который работал в ансамбле знаменитой артистки Лидии Руслановой. В этом союзе у Марковой родилась единственная дочь Татьяна. Но брак был тоже недолгим, потому что муж актрисы злоупотреблял алкоголем.

«Безумно его любила, а он был алкоголик. Придет пьяный, разденешь его, обмоешь. Кажется, убить готова, а он скажет: „Кокочка моя дорогая!“ И ты плачешь от умиления. Дошло до того, что он пропил шубу и баян», — вспоминала Римма Васильевна.

Со своим третьем мужем она познакомилась на кинофестивале в Испании, где и получила главный приз за роль в фильме «Бабье царство». Хосе Гонсалес Мария Антонио сразу же влюбился в русскую актрису, как только ее увидел. Она дала ему свой адрес, но особых надежд не питала, потому что понимала, что у них ничего не может быть.

Однако мужчина приехал к ней в Москву и уговорил Маркову выйти за него замуж. Она сомневалась, но сдалась. К тому же подруги твердили, что такого мужчину терять нельзя.

«Брак был гостевой: у мужа в Испании — бизнес, у жены в России — кино. При этом Гонсалес изнывал от ревности. Когда в очередной раз зашел разговор о том, чтобы Римма переехала к нему в Испанию, она сказала окончательное „нет“. „Я отчетливо понимала: оставить Родину не смогу“, — объясняла Маркова. Антонио уехал. Навсегда», — вспоминал Сергей Касьянов.

Римма Васильевна так и не развелась с ним, а после смерти третьего мужа отказалась вступать в наследство. Известно, что актриса была беременна от испанца, но решила не рожать от него.

«Надоел он мне, да и дочке от первого брака не нравился. И когда я от него забеременела, то решила ребенка не оставлять. Из-за этого, собственно, и расстались», — объяснила артистка.

У Риммы Марковой была большая, насыщенная эмоциями жизнь. Ей подобных, как говорят сегодня, больше нет.

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