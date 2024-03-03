Антитеррористическая операция в Ингушетии завершена: подробности
Антитеррористическая операция в Ингушетии завершена
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Ликвидированы шестеро преступников.
В Ингушетии официально приостановлена активная фаза контртеррористической операции, которая проходила в городе Карабулак. По официальным данным, потерь среди силовиков и жертв среди гражданского населения нет.
Известия; 5-tv.ru
КТО началась 2 марта 2024 года. Боевики спрятались в одной из жилых многоэтажек. Известно, что они готовили террористические акты на территории России, были вооружены автоматами, имели при себе взрывчатые устройства и другое боевое оружие.
Местных жителей тут же эвакуировали, в районе началась КТО. К горожанам обратилось Управление ФСБ по региону с просьбой проявить бдительность и не допускать большого скопления людей во время проведения.
Боевики оказали сопротивление силовикам, открыв огонь по бойцам спецназа. В ходе многочасовой перестрелки правоохранителям удалось ликвидировать шестерых террористов.
Как утверждает источник 5-tv.ru, нейтрализация боевиков стала результатом масштабной работы спецслужб России. Отмечается, что террористы получали инструкции и помощь из-за рубежа.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Ингушетии во время штурма боевиков.