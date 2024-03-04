Время для передышки: как провести незабываемый отпуск с пользой для души и тела

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Порой во время отпуска люди совсем не отдыхают. Как правильно проводить время, чтобы вернуться на работу свежим и отдохнувшим?

Отпуск чаще всего является для человека самым долгожданным событием, которого он ждет целый год. Кто-то планирует свой отдых заранее, а для кого-то заслуженные каникулы становятся лишь временем, когда возможно выполнить все дела и задачи. Именно поэтому зачастую люди сталкиваются с тем, что возращение на работу оказывается непосильной ношей и большим испытанием.

Чтобы рабочие будни неожиданно не превратились в грустные и невыносимо длинные дни, отдыхать необходимо правильно — не только физически, но и душевно. Об постоянно говорят специалисты, советуя своим клиентам позволить себе хотя бы небольшую передышку.

Во-первых, не стоит строить перед отпуском слишком больших ожиданий. Если вы отправляетесь в путешествие в другую страну, будьте готовы ко всем нюансам, которые могут вдруг испортить вам настроение. Помните, что возможны различные «внезапности», которые предвидеть бывает невозможно.

«Прежде всего не стоит относиться к отпуску как к событию года. Чем больше ожиданий — тем больше может быть разочарований. Не рисуйте себе идеальные картинки, особенно если едете в новое место. Будьте готовы к неожиданностям, не старайтесь все предвидеть, потому что не всегда все проходит абсолютно гладко, и это нормально», — объясняла психолог в разговоре с mos.ru Елена Красовская.

Во-вторых, не стоит превращать свой отдых в рутину — делайте то, что вам хочется и не фокусируйтесь на делах, которые вы не успели выполнить в будни. Помните, что время досуга может быть самым разным: от похода в кино и простой прогулки, даже до лежания дома. В том случае, если не получилось сменить обстановку, подумайте, как вы можете разнообразить свое времяпровождение.

Не забывайте, что эффект от отпуска может «потеряться». Чтобы этого не произошло, не ставьте серьезные задачи на первые рабочие дни и постарайтесь вернуться с каникул в середине недели — пусть до выходных останется не так много дней. Организм успеет «перестроиться» и вернуться в рабочее русло.

Попробуйте включить в свой отпуск физические активности — не проводите все свободное время сидя. Прогулки на воздухе станут отличным совмещением физического и сенсорного отдыха. Это отличная возможность «разгрузиться» и дать передышку своей психике, а также способ держать свои мышцы в тонусе.

«Так как у многих из нас работа предполагает сидячий образ жизни, необходимо обязательно включать в свою жизнь физическую активность. Это позволит лучше сконцентрироваться на работе в рабочие часы и позволит избежать как физических, так и психологических недугов», — заметила клинический психолог в беседе с изданием Lenta.ru Ксения Тимохина.

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