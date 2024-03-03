Тайна, покрытая мраком: тела двух мужчин обнаружили в отеле Петербурга
Тела двух мужчин найдены в номере петербургского отеля
Фото: www.globallookpress.com / Tyson Ellis
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Обстоятельства их смерти выглядят странно.
В Санкт-Петербургском поселке Парголово в отеле были найдены тела двух мужчин. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По предварительной информации, их смерть не носила насильственный характер. Как мужчины попали в отель, что стало причиной их смерти — доподлинно неизвестно, эти факты предстоит прояснить правоохранительным органам.
О погибших известно немногое: мужчинам было 27 и 34 года.
«На диване без внешних признаков насильственной смерти обнаружены трупы мужчин 1990 и 1996 годов рождения», — прояснил источник.
Тела усопших направили в морг, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Принимается решение о возбуждении уголовного дела, полиция разыскивает возможных очевидцев.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Ростовской области обнаружили забетонированные тела под Ростовым.