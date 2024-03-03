Стали известны подробности штурма боевиков в Ингушетии: видео
ФСБ заблокировали боевиков в Ингушетии
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Жителей дома эвакуировали силовики.
Корреспондент Мурад Магомедов прибыл в Ингушетию на место, где спецназ ФСБ начал операцию по нейтрализации террористической группы боевиков.
Он сообщил, что активная фаза все еще продолжается.
«В центре Карабулака раздаются выстрелы и взрывы, идет зачистка многоквартирного дома, в котором укрылись боевики», — сообщил Мурадов.
Накануне стало известно, что в одной из многоэтажек в городе обнаружили террористическую группировку, готовящую преступления. Участники вооружены автоматическим оружием и взрывными устройствами.
Спецназ заблокировал преступников. Жителей дома экстренно эвакуировали.
Ранее 5-tv.ru писал, что в России задержали 49 подозреваемых в финансировании террористов в Сирии.