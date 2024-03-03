Почти единогласно: в США Трампу предрекли победу в Айдахо с 85% голосов

Associated Press: в Айдахо Трамп получил почти 85% голосов избирателей

Фото: Reuters / Jay Paul

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Кандидат в президенты Америки продолжает стремительно обгонять своего оппонента Никки Хейли на однопартийных выборах.

Кандидат в президенты США и бывший глава государства Дональд Трамп победил на партийном голосовании в штате Айдахо — он получил почти 85% голосов. Об этом свидетельствует прогноз Associated Press.

Согласно расчетам агентства, политик Республиканской партии набирает 84,6% голосов, значительно обгоняя своего конкурента Никки Хейли. В Айдахо бывшего постоянного представителя Америки при ООН поддержали всего 13,5% избирателей.

Кроме того, по AP, в тот же день в штате Миссури на собрании однопартийцев Дональд Трамп получил все 100% голосов.

Как показывают опросы американских СМИ, нынешнего президента США Джо поддерживают лишь 17% зарегистрированных жителей страны. Около 61% избирателей не приветствуют политику лидера государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разгром непримиримой соперницы Трампом обнажает новую проблему Штатов.