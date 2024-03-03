«Мне нравится»: Купер ходит голым перед шестилетней дочкой от Шейк

Купер признался, что ходил голым перед дочкой от Шейк

Фото: Chloe Bell / Zuma / ТАСС

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Методы воспитания, которые возмутят многих родителей.

Актер Брэдли Купер признался, что ходил голым перед шестилетней дочкой Леей от модели Ирины Шейк. На подкасте Armchair Expert артист рассказал, так было всегда и в его семье.

Отец будущей звезды дома никогда не находился в одежде. Поэтому впоследствии эту привычку перенял и сам Купер.

«Мне нравится быть обнаженным. Мой отец всегда ходил без одежды», — поведал актер.

Ответ голливудской звезды, кажется, не смутил ведущего, и он признался, что его дочки могут спокойно зайти в ванную, когда тот сидит на унитазе. Купер поддержал это и разоткровенничался еще больше.

«Моя спальня, ванна, туалет и кровать без дверей. Все на одном этаже. Мою дочь Лею это не смущает. Мы разговариваем, когда я на унитазе, а она в ванне», — рассказал Купер.

Вместе с тем артист не сообщил, как к этому всему относится Шейк. Многие фанаты в соцсетях призвали ее запретить экс-партнеру вытворять такое.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Шейк затаила обиду на Купера.