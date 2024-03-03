Движение ограничили на участке трассы «Таврида» в районе Феодосии

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

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На месте, как отмечается, работают экипажи ГИБДД.

Временно ограничено движение по трассе «Таврида» в направлении Керчи в районе Феодосии. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

«Временно ограничено движение по трассе „Таврида“ в керченском направлении. Участок в районе Феодосии», — написал чиновник в Telegram-канале.

Объехать участок можно, повернув у села Батальное. Дальше необходимо следовать по дублеру до села Семисотка, а затем можно вернуться на трассу «Таврида».

На месте, как отмечается, работают экипажи ГИБДД. Они рассказывают автомобилистам о путях объезда участка.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские силовики нашли в пункте пропуска «Джанкой» при досмотре на днище автомобиля самодельное взрывное устройство (СВУ). Машина пыталась попасть в Крым.

Отмечается, что за рулем машины был сотрудник правоохранительных органов Херсонской области. Авто сразу же переместили на безопасное расстояние — там специалисты и обезвредили СВУ.