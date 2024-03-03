Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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И заодно пожелала поклонникам заниматься тем, что им по душе.

Певица Елена Ваенга во время гастрольного тура по городам России рассказала фанатам о секрете, который тщательно скрывала от супруга, а именно — покупку коровы. Выбор пал именно на это, потому что у знаменитости уже есть все, о чем она мечтала.

А крупного рогатого скота не было — поэтому взяла, да и купила. Правда, к примеру, от родителей звезда скрывала это целых полгода, а от мужа — два дня, ибо боялась его реакции.

«Я мужа боялась, два дня терпела, потом в четыре утра, ночью, в темноте сказала: „Рома“. А он: „Что ты натворила?“ Я купила кое-что… Покупай что хочешь, сказал он в свое время. Я и купила. Назвала Матильдой», — поведала Ваенга.

Этой историей артистка пожелала всем своим поклонникам заниматься тем, чем им в действительности хочется — главное, чтобы дело приносило удовольствие. Но это было не единственным откровением певицы.

На том концерте она призналась, сколько сейчас весит. И заодно поддержала всех полных женщин.

«У меня рост 175 сантиметров, при этом я вешу, если честно, 85 килограммов. А ранее, в свое время — 50 килограммов. У моего первого мужа сестра весила 140. Я считала, как можно быть такой… Плюс 5, плюс 10, плюс 20, плюс 30. Я все поняла, Господи. Останови… Теперь, когда я вижу полных дам, говорю: „Да мои вы хорошие“», — добавила звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в семье Ваенги произошло горе.