В США допустили осложнение отношений Германии и НАТО из-за утечки аудио

Фото: www.globallookpress.com / Florian Gaertner

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Между союзниками по Североатлантическому альянсу намечается раскол.

Перехват аудиозаписи разговора немецких военных о планах атаки на Крымский мост может усложнить отношения Германии и НАТО. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«Утечка информации вызвала ярость в Германии и может привести к обострению отношений с союзниками Германии по НАТО», — говорится в статье.

На Украине, пишет издание, уже находятся военные Великобритании, Франции и США. Они как минимум помогают ВСУ обслуживать западную технику.

Утечка, допускают журналисты, сделала куда более маловероятными поставки Taurus на Украину. Немецкие офицеры, по данным газеты, общались на платформе WebEx, а один из участников встречи подключился к разговору через свой мобильный телефон.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский заявил о неспособности понять поведение союзников Украины.