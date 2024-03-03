Изменения внутри и снаружи: что будет с организмом после недельного голодания

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Многие в погоне за стройным телом буквально готовы отказаться от еды, но к чему это приведет?

Биологи впервые на молекулярном уровне изучили воздействие семидневной голодовки на организм человека. Об этом пишет журнал Nature Metabolism.

Оказалось, что на третий день отказа от пищи улучшается работа многих внутренних органов. Так, в исследовании приняли участие 12 человек — пять женщин и семь мужчин.

Все они перед этим прошли обследование. Ни у кого из них проблем со здоровьем выявлено не было.

Спустя два-три дня после начала голодовки стало понятно, что организм начал «переключать» источники потребляемой энергии.

Если поначалу он сжигал глюкозу, то потом — жир. За время эксперимента участники сбросили порядка пяти-семи килограммов и жировой, и мышечной массы.

Также у них улучшилась работа многих органов, поменялась концентрация более тысячи белков в разных органах. Как отметили ученые, именно это органическое вещество поддерживает работу нейронов в головном мозге.

А, значит, недельная голодовка благоприятно отразилась на организме. Однако столь экстремальное лишение организма калорий должно происходить с учетом состояния здоровья отдельного человека и его анамнеза, отметили специалисты.

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