Это важно: как проходит досрочное голосование на выборах президента РФ в регионах

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Толочко / Sputnik; 5-tv.ru

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До официального старта главного мероприятия в стране осталось ровно две недели, но некоторые из граждан уже выразили свою волю.

До президентских выборов в России осталось ровно две недели, но досрочное голосование уже началось. Первые избиратели — это люди, которые живут в отдаленных поселениях. Работники метеостанций, пограничники, нефтяники и газовики, моряки, оленеводы, охотники, рыбаки, лесозаготовители, горнорабочие, смотрители маяков и заповедников. Чтобы попасть к ним, члены избирательных комиссий используют вертолеты, вездеходы и любой другой доступный транспорт. Досрочное голосование пройдет в 42 регионах, в том числе в новых субъектах федерации, и продлится до 14 марта.

Кандидаты в президенты наращивают темп накануне выборов. Поездки по регионам они сочетают с яркими инициативами. Так, Владислав Даванков от партии «Новые люди», посчитал, что, если сократить каждого третьего чиновника, можно экономить минимум триллион рублей в год.

Николай Харитонов, от КПРФ, также отметился предложением сделать прозрачными зарплаты деятелей искусства. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий совмещает предвыборную кампанию и работу — как глава думского комитета по международным делам, он помог организовать визит российских депутатов в Эр-Рияд.

Все трое партийных кандитатов участвуют в предвыборных дебатах, но на одной площадке собраться не могут: то у одного дела, то у другого. Нашлось лишь одно место где все они оказались рядом — в Гостином дворе на послании Федеральному собранию на выступлении четвертого кандидата в президенты.

Речь Владимира Путина и была его предвыборной программой. Он поставил план максимум: кандидат в президенты видит уникальную возможность для России стать четвертой державой в мире по паритету покупательной способности. Сейчас у нас лучшие показатели в Европе, а впереди: Китай, США, Индия и Япония. Получается, японцев надо подвинуть, как подвинули перед этим Германию.

«Самостоятельность, самодостаточность, суверенитет — это нужно доказывать, подтверждать каждый день. Речь идет о нашей и только нашей ответственности за настоящее и за будущее России. Это наша Родина, Родина наших предков, и она нужна и дорога только нам и, конечно, потомкам, которым мы обязаны передать сильную и благополучную страну», — заявил Владимир Путин в официальном послании Федеральному собранию.

Основные капитальные вложения — в сферу ЖКХ и развитие инфрастуктуры, то есть дорог, транспортных артерий. Про основные проекты мы уже слышали в течение года — это продолжении трассы М-12 -Восток за Казань, на Урал и за Урал с перспективой ввода в строй озвученных участков уже в начале года.

Далее вслед за скоростными автомобильными дорогами должны быть проложены и скоростные железные. Проект ВСМ Санкт-Петербург-Москва и далее по необходимости — на юг к Ростову и Сочи, на Запад и на Восток. Самое важное сейчас — запустить в принципе на собственной производственной базе высокоскоростное движение с собственными поездами.

То, что ранее не обсуждалось широко — строительство новой трассы Джубга-Сочи, которая, в отличие от ныне существующе, будет проложена не по берегу моря, а через горы напрямую. Благодаря этому время в пути должно сократиться минимум в четыре раза.

Капитальная модеренизация аэропортов — еще одно более чем масштабное направление. 75 воздушных гаваней — это треть от всего, что есть в стране, основательно обновят всего за шесть лет. Где взять столько денег? Безусловно, государство готово взять на себя основные траты, но и частный бизнес, ответственный, национально-ориентированный, тоже может и должен вкладывать в Россию. Уже все, наверное, поняли, что это единственный способ сохранить и преумножить свои активы.

«Отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции, не выводить средства за рубеж, где, как оказалось, можно все потерять. А теперь мы с коллегами из бизнеса встречаемся и думаем, как бы им помочь что-то вытащить оттуда. Не надо туда уводить, и тогда не будем решать вопросы, как вернуть. Вкладывать ресурсы нужно в Россию, в регионы, в развитие компаний, в подготовку кадров. Самая надежная защита активов, капиталов российского бизнеса — наша сильная, суверенная страна», — призвал предпринимателей Путин.

Это даже не нацпроект, а национальная идея — идея преобразования России с опорой на собственные средства, силы и собственное представление о стране и мире, а не на то, что нам навязывали в качестве единственно возможной нормальности.

Опорными точками развития могут стать не только дороги, заводы и фабрики, но и набережные, парки, скверы и исторические центры городов. Старинные здания, усадьбы, храмы как зримое воплощение нашей национальной идентичности, неразрывной связи поколений.

По примеру дальневосточных крупнейших городов, где были составлены 20 мастер-планов развития, еще для 200 крупных и малых городов России будет предложено такое новое современное зонирование общественных пространств: продолжение нацпроекта «Комфортная среда», если угодно. Но дело не в названии, дело в принципе.

В ближайших планах за шесть лет благоустроить более 30 тысяч общественных пространств. Это больше, чем у нас муниципальных образований: то есть, можно каждый город, поселок, село сделать лучше, чище, комфортнее, сделать таким, каким его мечтают видеть его жители.

«Соавторами планов развития городов и поселков должны стать их жители. Надо активно использовать механизмы, когда граждане сами определяют, на какие объекты, на решение каких проблем нужно выделить деньги в первую очередь. Предлагаю увеличить софинансирование таких, по сути, народных проектов из федерального и регионального бюджетов», — озвучил мысль президент России Владимир Путин.

Чтобы регионам было проще развиваться, государство идет на беспрецдентный шаг: две трети всех долгов регионов по бюджетным кредитам будут списаны. В пересчете на рубли — 200 миллиардов экономии каждый год до 2028 года, и все эти деньги как раз пойдут на поддержку инвестиций и развитие инфраструктуры.

И все это — в условиях беспрецедентных санкций. Судя по посланию — в ближайшие шесть лет Кремль не рассчитывает, что они будут отменены. Если кто не заметил, а я уверен, большинство этого не заметило, но против нас был введен уже тринадцатый пакет санкций, готовится четырнадцатый. И что? Ничего, живем дальше. Это сильная позиция — не пенять на сложности, а вопреки им двигаться вперед к своим целям.

Да, нам в этом могут помочь партнеры по БРИКС. Новое объединение, особенно после расширения за счет стран глобального юга, серьезными темпами обгоняет страны «Большой семерки», страны глобального Запада. Но тут как в поговорке — на БРИКС надейся, а сам не плошай.