Зеленский заявил о неспособности понять поведение союзников Украины

Фото: Reuters / WOLFGANG RATTAY

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Подобные действия не будут забыты, пообещал он.

Поведение поддерживающих Украину государств нельзя понять. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский.

«(Украина — Прим. ред.) не просила ничего больше необходимого для защиты жизней, и когда люди погибают, а партнеры Киева занимаются внутренними политическими играми или спорами, ограничивающими оборону, ситуацию невозможно понять», — сетует он.

Подобные действия стран-союзниц не будут забыты Украиной, пообещал Зеленский.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД Франции описал катастрофические последствия для ЕС в случае поражения Украины.