Боевики в Ингушетии пытались сбежать из окна по связанным простыням

Фото, видео: 5-tv.ru

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Однако этот побег закончился провалом.

Заблокированные в доме силами спецназа ФСБ боевики в Ингушетии пытались сбежать через окно. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

На кадрах видно свисающие из окна четвертого этажа простыни, по которым пытались спуститься террористы. Однако эта попытка закончилась провалом, операция силовиков продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по предварительным данным, в жилом доме в городе Карабулак забаррикадировались шесть боевиков. На предложение сдаться они ответили стрельбой — бандиты вооружены автоматическим оружием и взрывными устройствами.

Гражданское население уже эвакуировано спецназом из-под огня. В целях безопасности в районе введен правовой режим КТО.