«Опасаюсь»: сын Булановой забил тревогу из-за молодого мужа матери

Фото: Стукалин Евгений / ТАСС

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Артистка летом прошлого года вышла замуж за человека, который младше ее на 19 лет.

Старший сын певицы Татьяны Булановой Александр хоть и в целом смирился с тем фактом, что мать вышла замуж за бывшего теннисиста Валерия Руднева, но все же ощущает беспокойство из-за этой ситуации. Избранник звезды младше нее на 19 лет.

«Я опасаюсь за ее счастье, а оно сейчас в руках Валерия», — признался наследник знаменитости.

При этом в эфире одного из федеральных каналов Александр не объяснил, почему именно он тревожится. Ведь, по признанию самой Булановой, она счастлива в этих отношениях.

За девять месяцев брака она ни разу публично не поругалась с любимым. И даже стала задумываться о совместных детях.

Для певицы брак с Рудневым стал третьим по счету. Первым супругом стал Николай Тагрин — именно в браке с ним и родился Александр.

После развода Буланова и Тагрин сохранили деловые отношения, экс-супруг является продюсером звезды. Второму мужу, футболисту и спортивному тренеру Владиславу Радимову, артистка родила сына Никиту, ему в марте исполнится 17 лет.

За третьего Буланова выходить не спешила. Артистка прожила с ним три года, прежде чем узаконить отношения.

Как рассказывала исполнительница, красивая и богатая свадьба ей была уже не нужна. Праздника хотел жених, а она просто не стала препятствовать исполнению мечты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошло знакомство Булановой с родителями мужа.