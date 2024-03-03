Можно умереть: при какой одышке требуется срочная госпитализация

Фото: Depositphotos / serezniy

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На какие сигналы тела стоит обратить особое внимание?

Одышка может быть признаком аневризмы, то есть болезни сердца или легких, поэтому при ее появлении стоит обратиться к специалисту. Врач-отоларинголог Александр Пурясев рассказал в эфире одного из каналов, когда это состояние требует срочной госпитализации.

В первую очередь он объяснил, что одышка может появляться у человека из-за бронхиальной астмы или пневмонии, а также после легкой физической нагрузки. В последнем случае она может сигнализировать об артериальной гипертонии.

Если же она появляется при аневризме, сосудистая стенка истончается и набухает, а это опасно для жизни. Сосуд может лопнуть в любую секунду, случится кровоизлияние в мозг и наступит смерть.

Поэтому даже при незначительной одышке следует обратиться за консультацией к специалисту. А если она возникает, когда человек в покое, то это повод экстренно ехать в больницу.

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