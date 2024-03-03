В Турции сообщили о взрыве на газопроводе в Стамбуле
NTV: на севере Стамбула прогремел взрыв на газопроводе
Фото: Depositphotos / smirnovcg
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Сейчас в районе инцидента отключена подача газа и электричества.
На севере Стамбула в районе Султангази прогремел взрыв на газопроводе. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.
По данным журналистов, происшествие произошло в результате короткого замыкания электрических кабелей. Возгорание пожарным удалось потушить в течение 15 минут.
Но за это непродолжительное время он затронул балконы соседних домов, рассказал очевидец. После случившегося власти временно отключили подачу газа и электричества.
Ранее 5-tv.ru писал, что взрыв и последовавший за ним пожар произошли на главной линии газопровода в иранском Боруджене.
Мэр города Фатах Кареми уточнил, что пожар продлится, пока в трубе полностью не сгорит оставшийся объем топлива. Пока подача газа из Боруджена в другие области Ирана была временно прекращена.