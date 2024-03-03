«Там тепло, хорошо»: как невестка Владимира Кузьмина угодила в спецприемник

Фото: Instagram* / n.kuzmina_kuzmin.a

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Она провела за решеткой десять дней, но почему?

Невестка певца Владимира Кузьмина Наталья спустя десять дней, проведенных в спецприемнике, оказалась на свободе. Брат артиста Александр рассказал, как его жена туда угодила и почему после освобождения отказалась ехать домой с любимым.

Выяснилось, что женщина оказалась в неприятной истории в конце февраля. Правоохранители предъявили ей обвинение после того, как она на капоте своего кабриолета прокатила полуголую девушку и сняла все это на камеру.

Тогда ее отправили в спецприемник на десять суток. Александр уверен — супруга не виновата в случившемся, инцидент произошел якобы случайно.

В эфире одного из федеральных каналов он поведал свою версию. Так, в тот день он с супругой отдыхал в компании.

В один момент Наталья решила съездить в магазин за конфетами. Отправили ее, потому что она была трезвая.

В какой-то момент неизвестная запрыгнула на ее машину. Невестка звезды стала ругаться и пыталась зафиксировать происходящее на камеру.

«Многие считают, что она под наркотиками, под алкоголем. Нет, она закодирована», — говорит Александр.

Новость об аресте жены он всерьез не воспринял, ведь ничего криминального та не совершила. Да и в спецприемнике у нее условия были хорошие.

«Ну, потанцевали, она поснимала, ну, загремела она. Никого она не убивала. У нее тепло, светло. А здесь стройка», — прокомментировал брат Кузьмина.

Наталья версию мужа подтвердила, однако выяснилось, что после освобождения она отказалась вместе с ним ехать домой. Она утверждает, что ушла от него еще до всей ситуации из-за того, что Александр якобы угрожал ей молотком.

«Он был в сильном алкогольном опьянении. Я очень люблю своего мужа и действительно считаю его гениальным композитором, но моему терпению пришел конец. Я сбежала от него», — призналась Наталья.

Женщина даже обрадовалась, когда оказалась в спецприемнике. Однако там ее все же опечалило, что супруг игнорировал ее сообщения и ни разу не навестил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о семейных трагедиях Владимира Кузьмина.

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