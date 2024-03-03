Ответ удивит: кому запрещено делать утреннюю зарядку

Фото: www.globallookpress.com / Frank May

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Физические нагрузки, несомненно, полезны, однако не для всех.

Утренняя зарядка, к которой большинство людей приучают еще в детстве, для некоторых несет серьезные последствия для здоровья. Врач-терапевт Севинч Алиева рассказала изданию «Подмосковье сегодня», кому этого делать не стоит.

Так, от данных физических нагрузок стоит воздержаться страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, а также тем, у кого есть связанные с этим риски или патологии суставов. Кроме того, онкобольным стоит с осторожностью относиться к зарядке по утрам.

«Стоит воздержаться от зарядки тем, у кого есть злокачественные новообразования и даже обычная простуда. В этих случаях утренняя разминка может лишь ухудшить состояние здоровья», — пояснила врач.

Также терапевт предупредила и здоровых людей. Алиева отметила, что физические нагрузки не следует начинать прямо сразу после пробуждения.

Организму необходимо дать «проснуться». Лучше всего сначала умыться, принять душ, выпить стакан воды, позавтракать, а только потом делать зарядку — так она будет полезной.

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