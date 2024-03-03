Фото, видео: Yang Zongyou / ТАСС; 5-tv.ru

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На мероприятие приехали 350 участников из 14 стран.

Герой — это тот кто, способен, преодолев свой страх, совершить поступок, на который другие не решатся. Это тот, кто вопреки обстоятельствам делает то, что должен, или то, во что искренне верит.

Для того, чтобы стать героем, необязательно закованным в броню идти сквозь огонь. Герои — это и наши спортсмены, кто, вопреки несправедливому решению международных организаций, сейчас день за днем выходит на тренировки и преодолевает себя, свою лень, свою боль, и следует своему призванию.

Берет новую высоту, покоряет дистанцию быстрее, чем вчера, становится сильнее, вопреки обстоятельствам. Сегодня в Сочи открылся уникальный фестиваль художественной гимнастики «Алина», на который приехали 350 участников из 14 стран.

Они много репетировали, чтобы показать свое мастерство, чтобы огонь истинных олимпийских ценностей не угасал, чтобы, увидев эту красоту, это изящество и целеустремленность, какая-то маленькая девочка или маленький мальчик решили для себя — «я тоже смогу».

Героями не рождаются, героями становятся на примере других героев. Корреспондент «Известий» Александр Мостославский все это увидел в залах Академии художественной гимнастики «Небесная Грация» в Сочи.

«Дорогие друзья! Очень рада приветствовать вас на нашем международном фестивале по художественной гимнастике. Сегодня к нам приехали гости со всего мира!» — говорит олимпийская чемпионка, глава благотворительного фонда Алина Кабаева.

На 13-й Международный детский благотворительный фестиваль художественной гимнастики «Алина» приехало более 350 участников из 14 стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Гватемалы, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Конго, Кубы, Мексики, Сербии, Узбекистана и России.

В этом году фестиваль посвящен дружбе народов и взаимопониманию между людьми, а его девиз — «Мы все разные, но мы вместе!» Оригинальные номера нынешнего праздника красоты и спорта посвящены многообразию культур народов мира.

16 маленьких виртуозов Шаолинь Кунг Фу их Китая выступают в одном номере с воспитанницами Санкт-Петербургского Центра Художественной гимнастики «Жемчужина». Постановщик этой композиции — Елена Афанасьева.

«Мы создаем такой очень красивый номер „Инь и Янь“. Женское начало, мужское начало, если мальчики очень мощные, сильные, активные защитники, то девочки — очень нежные, прекрасные!» — говорит хореограф-постановщик, мастер спорта СССР Елена Афанасьева.

Международный Благотворительный детский фестиваль художественной гимнастики «Алина» в этом году стартовал как никогда рано. Вместо традиционного мая его перенесли на начало марта.

А как иначе — ведь именно в эти дни в Сочи на федеральной территории «Сириус» проходит Всемирный фестиваль молодежи. Украшением программы и неотъемлемой частью которого и стал фестиваль «Алина».

Тысячи людей со всего мира, приехавших в Сочи на молодежный форум, смогли увидеть уникальное гимнастическое шоу. Традиционно для участников фестиваля «Алина» все бесплатно.

Проживание, питание, тренировки, костюмы и дорожные расходы — за счет Благотворительного фонда Алины Кабаевой. Мировое лидерство России в художественной гимнастике — это не только победы, медали и пьедесталы — это прежде всего бесценный опыт, навыки и методики, которыми наши тренеры и спортсмены щедро делятся со всеми желающими.

Яркий тому пример — начинающие гимнастки из Конго, которые в этом году принимают участие в фестивале «Алина». К этому первому в своей жизни выступлению спортсменки из Конго готовились целый месяц в Сочи.

Постигали азы художественной гимнастики под руководством российских тренеров. В Международной Академии художественной гимнастики «Небесная Грация» Алины Кабаевой.

«Нас очень хорошо здесь приняли, просто как королев! Во всем помогают. Тут очень вкусная еда. Но, самое главное, здесь очень хорошая школа для спортсмена!» — признается гимнастка из Конго Нзусси Талда Рут.

Результаты конголезских спортсменок впечатляют. Они практически «с нуля» — органично вписались в палитру «латиноамериканского» номера, став украшением нынешнего фестиваля.

«У меня есть мечта стать большой чемпионкой: для начала в моей стране, а потом, возможно, и в Африке. И, конечно, я бы хотела когда-нибудь поехать на Олимпийские игры!» — делится гимнастка из Конго Маланда Месси.

«Академия художественной гимнастики — это настоящий спортивный рай, рай для гимнасток! Участие в этом фестивале для нас означает дружбу между всеми народами, в первую очередь африканского континента с Россией… Россия для нас как старший родственник!» — подчеркнула тренер, технический директор сборной по художественной гимнастике Конго Армель Коломбо.

В этом году российская художественная гимнастика отмечает свое 90-летие. В номере знаменитого хореографа Ирины Зеновки нашлось место и древнегреческим истокам этого вида спорта, и образ легендарной Айседоры Дункан промелькнул, и, конечно, продемонстрированы сложнейшие элементы современной художественной гимнастики.

«Фестиваль дает мне очень много возможностей для творчества, я реализую на этом проекте свои мечты!» — сказала заслуженный тренер России, хореограф-постановщик сборной России Ирина Зеновка.

Сестры Аверины, Дарья Трубникова, Екатерина Селезнева, Елизавета Зорькина и Анастасия Салос. В финале этого уникального номера на одном ковре встречаются срезу несколько сильнейших гимнасток современности.

Такое даже чемпионатам мира и Олимпийским играм не снилось. Кстати, эта композиция примечательна еще и тем, что легендарные Дина и Арина Аверины впервые вышли на публику после того, как официально заявили, что покидают большой спорт.

«Наступает новый этап в нашей жизни», — отметила пятикратная чемпионка мира Арина Аверина.

«Жизнь вне ковра, она еще лучше, она интереснее и, наверное, будет, я надеюсь, такой же трудной, веселой и сложной!» — добавила серебряный призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира Дина Аверина.

А эти маленькие спортсмены с особенностями развития покорили всех участников и зрителей фестиваля своей искренностью, открытостью и дружелюбием. Они буквально светятся от эмоций, выступая на гимнастическом ковре, заряжая всех присутствующих позитивной энергией.

«Я выступаю очень красиво. Буду тянуть носочки, стопы. И буду хорошо заниматься, свечку буду делать, колесо, шпагат. И даже могу сердечко показать, я тоже всех вас люблю!» — отмечает гимнастка из Казани Сафина Шайгарданова.

Эти ребята из Казани были в Международной Академии «Небесная грация» зрителями на фестивале «Алина» в прошлом году, а после стали участниками спортивно-благотворительных сборов, где и получили приглашение от олимпийской чемпионки Алины Кабаевой выступить на нынешнем фестивале.

«После того, как мы побывали здесь, у нас жизнь правда изменилась, мы поняли, что мы не просто дети с особенными возможностями здоровья. Мы поняли, что наши дети — они просто дети с повышенными потребностями!» — отмечает Лира Тазетдинова из центра инклюзивных проектов «Будь собой».

Гостями и участниками Международного фестиваля «Алина» в этом году стали и знаменитые артисты. Полина Гагарина, Наталья Подольская, Руслан Алехно, Рагда Ханиева и Лариса Долина выступили «на одном ковре» с юными спортсменами.

Блеснули на нынешнем фестивале и воспитанницы Международной Академии «Небесная грация» Алины Кабаевой. Они приняли участие во многих постановках — хореографы отмечают их отличную спортивную подготовку и восприимчивость к любым творческим задачам.

«Фестиваль „Алина“ — очень масштабный проект. Атмосфера очень хорошая, к нам много девочек приехало, тренеров», — сообщила воспитанница Международной Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Ева Чугунова.

«Я научилась многим вещам, то есть броски, элементы новые и программы!» — призналась воспитанница Международной Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Сабина Саматова.

Прошедший в Сочи Международный детский благотворительный фестиваль художественной гимнастики «Алина» не заканчивается. Уже через несколько дней этот праздник красоты и спорта состоится в столице Белоруссии: зрителей минского шоу ждет много нового, интересного, яркого и неожиданного.