Лучшие из лучших: число военнослужащих, желающих вступить в программу «Время героев», побило все рекорды

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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В правительстве подразумевают, что специальная программа обучения станет кузницей для новой элиты.

Подлинная, настоящая элита — те, кто служит России, труженики и воины, проверенные делом, доказавшие свою преданность России, заявил Владимир Путин в рамках официального послания Федеральному собранию. Вся речь президента была соткана из тем, разного маштаба и глубины планирования: от реформ отраслей экономики до развития рыбацких поселков.

Эта программа развития оформлена в виде плана, для реализации которого нужна созидательная движущая сила и такой должны стать участники СВО. Люди, точно неравнодушные к судьбе Отечества, проявившие себя в экстремальных условиях на поле боя, они способны повести за собой и в мирной жизни, подчеркнул президент.

Специально для них создана и уже запущена специальная программа обучения «Время героев», которая по аналогии со «Школой губернаторов» и конкурсом «Лидеры России» станет кузницей новой российской элиты. Элиты в ее истинном значении, то есть лучшие из нас. За первые сутки уже подано четырнадцать тысяч заявок. Антон Золотницкий узнал чему и как будут учить.

На фронте доброволец Олег Петровский с позывным Феникс командовал боевой машиной десанта, послужил в артиллерийском расчете. Теперь вместо военной формы — гражданская. Вновь избранный депутат Петровский от боевой дисциплины не отказался — рабочий день начинает ровно в восемь утра. Звонки граждан, встречи, поездки — все успевает.

«Работаю в настоящее время я в двух комитетах: комитет по промышленности, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству и в комитете по казачеству. То есть, это то, что для меня сегодня крайне важно, потому что это именно тот комитет, который занимается вопросами патриотического воспитания», — рассказывает депутат Думы Ставропольского края, участник СВО Олег Петровский.

К таким, как Олег, обращался Владимир Путин во время послания Федеральному собранию — закаленным, стойким и неравнодушным. К той самой новой элите страны.

«Смотрю на этих мужественных людей, порой совсем молодых ребят, и, без всякого преувеличения могу сказать — сердце наполняется гордостью за наших людей, за наш народ и за конкретно этих людей. Такие, безусловно, не отступят, не подведут и не предадут. Они и должны выходить на ведущие позиции и в системе образования и воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия в конечном итоге, самые крупные отечественные проекты», — отметил заслуги российских военнослужащих Владимир Путин.

С началом спецоперации в России наступило «Время героев.» Так называется новая кадровая программа. Она должна помочь тем, кто обычно о помощи не просит — сделать первый шаг к управлению страной.

«Участниками программы здесь смогут стать военнослужащие и ветераны с высшим образованием и управленческим опытом, независимо от звания и должности. Главное, это должны быть люди, которые проявили свои лучшие качества, показали, что умеют вести за собой товарищей», — описал, как должна работать инициатива, Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию.

Эдуард Казымов как раз из таких. Звезду Героя России получил совсем недавно — из рук президента. Его рота с минимальными потерями захватила опорник противника, вместе с ним — ценные разведданные и пленных. Сам капитан гвардии — образцовый офицер, выпускник Московского общевойскового командного училища. С такими навыками и знаниями, нет сомнений, он точно пригодится в госуправлении.

«Для военнослужащих, кто выполняет сейчас свой долг, защищает Родину, все двери открыты в будущем. То есть хочешь — служи дальше Родине в армии, хочешь — проявляй себя уже в гражданской сфере», — рассказывает Эдуард Казымов, капитан гвардии, командир роты, 40-я бригада морской пехоты, герой России и ДНР.

Никита Котов на фронте потерял ногу, но по-прежнему хочет служить своей стране. Сейчас в родной Туле он получает высшее образование, причем по востребованному направлению — автоматизация технологических процессов. Это вдобавок к уникальному набору навыков, прокачанных в боях — стрессоустойчивость, хладнокровие и четкое понимание перспективы.

«Те люди, кто прошел такие трудности, они относятся к жизни совсем по-другому. У них после боевых действий уже меняются взгляды. Они задумываются о себе, о будущем. Даже не только о себе, а о других людях, чтобы как-то облегчить им жизнь, как-то помочь своей стране в такой или иной ситуации», — рассказывает ветеран СВО.

Теперь сделать это гораздо проще. Сайт программы заработал на следующий день после послания. С его помощью уже можно отправить заявку на участие. Критерии простые — допускаются ветераны или действующие участники СВО, с высшим образованием и без судимостей. Нужно лишь написать о себе эссе, остальное — дело техники, о которой уже позаботились в Президентской академии РАНХиГС.

«Программа сделана таким образом, чтобы дать дополнительные знания, навыки и компетенции в области управления. Состоит она из нескольких модулей, таких как государственное управление, финансы и экономика, социальная сфера», — проясняет журналистам Алексей Комиссаров, ректор Президентской академии.

Президентская академия выступает как мозговой центр главных конкурсов и кадровых программ. Здесь разрабатывают методологию для «Лидеров России», обучают управленцев в «Школах губернаторов и мэров». «Время героев» должно стать сплавом лучших практик и наработанной теории.

Через ту же «Школу губернаторов» прошло почти полтысячи человек, из них 51 возглавили регионы, пять стали федеральными министрами. Перспективы теперь открываются и перед талантливыми бойцами российской армии. Как раз с такими Владимир Путин встречался в январе — со студентами-участниками СВО. Там на встрече и родилась идея «Времени героев».

«Я буду настраивать весь государственный механизм на то, чтобы такие люди, как вы, получали шанс на то, чтобы проявить себя на гражданке. Буду делать это целенаправленно и с полным осознанием того, что такие люди, как вы, прошедшие горнило боевых испытаний, нужны Отечеству во все времена и в будущем, потому что вы должны составлять основу государства Российского», — акцентировал внимание на ключевых вещах во время встречи с военными Владимир Путин.

Спустя чуть больше месяца президент исполнил свое обещание этим ребятам, причем, неслучайно, именно в послании Федеральному собранию. Многим из присутствовавших в зале предстоит стать наставниками управленцев завтрашнего дня и лично ковать новую элиту страны.

Герой — это тот, кто способен, предолев свой страх, совершить поступок, на который другие не решатся. Это тот, кто вопреки обстоятельствам делает то, что должен, или то, во что искренне верит. И для того, чтобы стать героем, не обязательно закованным в броню идти сквозь огонь.