Без стрельбы и пререканий: как «вежливые люди» освобождали Крым десять лет назад

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Именно тогда начался новый этап в истории России.

В эти дни десять лет назад в Крыму начались события, которые изменили ход нашей истории. В противостояние сторонников и противников Майдана вмешались «вежливые люди».

Так, 27 февраля они взяли под контроль здание Верховного Совета и правительства республики, которые до этого были парализованы разжигаемой из Киева толпой. К тому времени в столице Украины уже произошел переворот.

Опьяненные кровью и захватом власти лидеры Майдана, прежде всего «западенцы», угрожали приехать в русскоговорящие регионы и навести свой порядок. Крым был целью № 1.

«Вежливые люди», не вступая в пререкания и без стрельбы, взяли под контроль ключевые объекты на полуострове, в том числе украинские воинские части, где тоже не было единства: «Оставаться верными флагу или народу?»

Сняв угрозу вторжения, Крым и Севастополь взяли курс на референдум и вхождение в состав России. Как выяснилось через год, «вежливыми людьми» были бойцы Сил специальных операций, нового подразделения, в котором собрали лучших из лучших — армейских разведчиков, десантников, морпехов и спецназ других ведомств.

А первый день Крымской весны стал их профессиональным праздником. Так десять лет назад начался новый этап в истории России, этап обретения своего места на новой геополитической карте мира, защиты своих интересов и своего будущего.

Закончился этап построения капитализма «как на Западе» и копирования либеральной модели. Те, кто не понял это в 2014-м, кто не усвоил это в 2022 году, безнадежно отстал.

«Вы знаете, что слово „элита“ во многом себя дискредитировало. Теми, кто, не имея никаких заслуг перед обществом, считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями, особенно имею в виду тех, кто в предыдущие годы набил карманы за счет всяких процессов в экономике 1990-х годов, они точно не элита. Повторю, подлинная, настоящая элита — это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди», — отмечал в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Пожалуй, это была самая сильная часть в послании Федеральному собранию. Вся речь президента была соткана из тем разного масштаба и глубины планирования: от реформ отраслей экономики до развития рыбацких поселков.

Эта программа развития оформлена в виде плана, для реализации которого нужна созидательная движущая сила. И такой должны стать участники СВО.

Люди точно неравнодушные к судьбе Отечества, проявившие себя в экстремальных условиях на поле боя, они способны повести за собой и в мирной жизни. Специально для них создана и уже запущена специальная программа обучения «Время героев», которая по аналогии с «школой губернаторов» и конкурсом «лидеры России» станет кузницей новой российской элиты в ее истинном значении — лучшие из нас.