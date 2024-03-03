Фото, видео: www.globallookpress.com / CIA; 5-tv.ru

Когда на самом деле началась «дружба» между Лэнгли и Киевом?

Страны Североатлантического альянса сейчас балансируют на очень тонкой грани. Дело в том, что натовские военные уже на Украине — это ни для кого не секрет.

Вопрос в их официальном статусе и количестве. Разоблачительная статья The Washington Post о сети баз ЦРУ на Украине исходит из одного то ли заблуждения, то ли сознательного вброса: якобы базы появились эти после 2014 года, после переворота.

Все гораздо серьезнее, убедился корреспондент «Известий» Александр Морозов. В 2014-м началось интенсивное размножение тех «структур», что пустили корни гораздо раньше в украинском черноземе.

Спрятавшись под услужливо подставленный зонтик, под мрачным небом Парижа президент Франции Эммануэль Макрон старательно делает вид, что все контролирует и отдает себе отчет. Три дня прошло, как он собрался воевать против русских.

Три дня все политики Европы наперебой говорят, что они не с ним. А Эммануэль продолжает гнуть свою линию.

«Это достаточно серьезные темы. Каждое мое слово на эту тему продумано и взвешено… Сегодня нет консенсуса по поводу отправки войск, но в динамике ничего нельзя исключать», — твердит он.

Игры с огнем «миротворца» Макрона вызвали бурную реакцию в обществе. Макрон поставил под удар стабильность ЕС, и продолжает ставить — «не сможем послать войска, отправим спецназ», рассказывают Елисейские источники журналистам.

«Франция рассматривает возможность разрешить спецназу и другим военным подразделениям пересекать границу Украины, чтобы поставить перед Россией «стратегическую дилемму“», — сообщает газета Monde со ссылкой на источники.

Подданные Макрона на верную гибель ехать не пожелали. Удивительно, но даже министр иностранных дел против своего президента, или просто пытается погасить волну недовольства.

«Французы не будут умирать за Украину. Мы не будем направлять войска для ведения боевых действий», — говорит глава французского МИД Стефан Сежурне.

А в коалиции тут же заявили, каждый сам за себя. Канцлер Германии Олаф Щольц вообще старается изо всех сил отвести подозрения от своей страны.

Вот говорит: и Taurus ни за что не отправит, дескать, а ну как полетят на Москву. Ведь могут же.

«Хочу еще раз повторить, то, что делают другие страны, имеющие другие традиции и разные конституционные институты, мы не можем делать таким же образом», — сказал он.

Другие — это Лондон и Париж, которых вроде бы и не назвали, но которые уже поставили Киеву и британский Storm Shadow, и французские SCALP, и которые поспешили опровергнуть эти слова, словно на воре и шапка загорелась.

В любом случае, эта переброска «горящего мяча» из рук в руки не идет на пользу канцлеру. Вот и жители Германии ясно дают понять, что лучше Шольцу взять в руки.

Простые немцы лучше политиков помнят, что значит воевать с русскими. Внук солдата Вермахта Гунар Линдеманн до сих пор не может понять, как танки с немецкими крестами снова оказались на русской земле.

«Вначале они сказали, что мы будем отправлять на Украину одеяла и каски только для того, чтобы солдаты, украинские солдаты, могли согреться и защититься. Сейчас отправляются танки, а также самолеты из других стран НАТО», — напоминает он.

Конечный бенефициар этой трансформации одеял сначала в автоматы, потом в танки и самолеты, а теперь в дальнобойные ракеты — очевидно, США. Директор ЦРУ Уильям Бернс на этой неделе снова был в Киеве, уже десятый раз за два года.

Пассивная любовь СБУ к ЦРУ — тот еще секрет полишинеля. Вот The New York Times расписывает подробности их связи: 12 секретных баз на украино-российской границе.

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал нам, как посещал один из них в районе Часова Яра. Янки облюбовали бывший советский бункер министерства угольной промышленности глубиной в несколько этажей, часто принимали в гостях братьев по оружию.

«Я помню прекрасно, как в 2016 году на Украину приезжали два высокопоставленных сотрудника британской разведки Ми-6, и одной из их задач было ну, скажем, разведка, рекогносцировка местности в районе Мариуполя, в которой британцы собирались разместить станцию радиоэлектронной разведки, которая взяла бы под контроль полностью весь юг России от Волгограда до, собственно, Сочи», — признается он.

Шпионские центры ЦРУ уже десять лет собирают разведданные о «красной угрозе» — так сейчас называют русских в НАТО. А последние два года координируют командиров ВСУ, следят за американским оружием, когда надо, напрямую управляют боевиками и диверсантами.

ЦРУ и другие американские спецслужбы предоставляют разведданные для целенаправленных ракетных ударов, отслеживают передвижения российских войск и помогают поддерживать шпионские сети.

«Украинский режим совершил множество терактов в Белгороде и Донецке. Поэтому мой вопрос к ЦРУ: „Были ли вы вовлечены в эти теракты?“ Судя по этой статье, похоже, что они были причастны к этим терактам», — говорит экс-журналист The New York Times, политолог Джон Вароли.

Больше, чем баз ЦРУ, на Украине только биолабораторий, которые также напрямую подчинены США и очень активны. Буквально на этой неделе в Запорожской области задержали украинского боевика с отравляющим веществом BZ.

Вот эти контейнеры, в которых хинуклидил-3-бензилат — психохимическое боевое отравляющее вещество. Признаки поражения — расширение зрачков, сухость во рту, галлюцинации, полная потеря ориентации и контакта с окружающим миром, и это химическое оружие производят только в Штатах.

«Очень много было компонентов, связанных именно с бактериологическим и химическим оружием, и хотел сказать, что Украина применяла химическое оружие, которое запрещено у нас по определенным конвенциям», — объясняет доктор исторических наук Александр Черемин.

О том, что ЦРУ действует по принципу «на войне все средства хороши», рассказывает в эксклюзивном интервью «Известиям» бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

Экс-агент Центрального разведывательного управления десять лет проработал в отделе по борьбе с терроризмом. Он знает не понаслышке о богатейшем опыте и практике США в вопросах террора.

«Россия может привести очень убедительные аргументы в пользу того, что Соединенные Штаты содействуют терроризму, что Соединенные Штаты спонсируют терроризм и что нет никакого оправдания использованию этих баз таким образом, поскольку цель состоит в том, чтобы напасть на Россию», — говорит он.

А ведь когда-то с Америкой вместе боролись против нацизма — ленд-лиз, второй фронт. И не только с Америкой — те же европейцы помогали, как могли, освобождать свою родину — вспомнить хотя бы эскадрилью «Нормандия — Неман».

Вы жили недолго, но ярко — Роже Пинон погиб 1 августа 1944 года. Это памятная доска на особняке Цветкова в Москве, здесь располагалась французская военная миссия.

На родине Роже Пинона такой же памятный знак с именами его однополчан демонтировали. Его дочери Соне Мелье сейчас 87 лет, каждый раз, когда она аккуратно открывает чемодан своего отца, у нее замирает сердце.

Фуражка летчика, несколько боевых наград. С черно-белых фотографий в военной форме пилота улыбается ее отец — он всю жизнь с такой же улыбкой вспоминал русских.

«Тот факт, что во время войны Франция сражалась с нацистами бок о бок с русскими. И теперь Макрон хочет послать французских солдат? Я этого не хочу, а этот ублюдок у нас является президентом», — говорит она.

Ранее 5-tv.ru писал, что удалось выяснить о тайных базах ЦРУ на Украине.