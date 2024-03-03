«Сколько я нажрала»: Кудрявцева пожаловалась на отсутствие возможности встать на весы

Кудрявцева из-за перенесенной операции не может встать на весы

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Звезде физические нагрузки в ближайшее время категорически запрещены.

Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на тяжелое восстановление после хирургического вмешательства. В своем Telegram-канале она сообщила, что из-за травмированной ноги теперь даже не в состоянии встать на весы и узнать, сколько лишних килограммов она набрала.

«Даже не могу встать на весы, сколько я нажрала узнать», — кратко написала знаменитость.

К слову, телеведущую периодически «накрывает» из-за темы лишнего веса. По ее словам, она так и не вернулась в желаемую форму после вторых родов.

Это ее, как отмечается, изрядно тревожит. Хотя многие уверяют — она на шестом десятке выглядит идеально.

Однако в последнее время из-за перенесенной операции ее вновь стала тревожить эта тема. Сейчас у нее начался период восстановления.

Кудрявцева его переносит довольно тяжело. Каждый шаг даже на костылях для нее — это невероятный труд.

Не говоря уже о том, чтобы шагнуть на весы и попытаться на них устоять. По предписанию медиков, ни о каких физических нагрузках и речи быть не может.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лере Кудрявцевой спасти мужа Игоря Макарова от алкоголизма.