«Сколько я нажрала»: Кудрявцева пожаловалась на отсутствие возможности встать на весы
Кудрявцева из-за перенесенной операции не может встать на весы
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
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Звезде физические нагрузки в ближайшее время категорически запрещены.
Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на тяжелое восстановление после хирургического вмешательства. В своем Telegram-канале она сообщила, что из-за травмированной ноги теперь даже не в состоянии встать на весы и узнать, сколько лишних килограммов она набрала.
«Даже не могу встать на весы, сколько я нажрала узнать», — кратко написала знаменитость.
К слову, телеведущую периодически «накрывает» из-за темы лишнего веса. По ее словам, она так и не вернулась в желаемую форму после вторых родов.
Это ее, как отмечается, изрядно тревожит. Хотя многие уверяют — она на шестом десятке выглядит идеально.
Однако в последнее время из-за перенесенной операции ее вновь стала тревожить эта тема. Сейчас у нее начался период восстановления.
Кудрявцева его переносит довольно тяжело. Каждый шаг даже на костылях для нее — это невероятный труд.
Не говоря уже о том, чтобы шагнуть на весы и попытаться на них устоять. По предписанию медиков, ни о каких физических нагрузках и речи быть не может.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лере Кудрявцевой спасти мужа Игоря Макарова от алкоголизма.