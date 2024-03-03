Один старый лучше двух новых? Асмус снова провоцирует слухи о воссоединении с Харламовым
Асмус заподозрили в намерении вернуться к Харламову после фото с пиццей
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
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Звезда регулярно проводит время в компании бывшего мужа.
Актриса Кристина Асмус опять спровоцировала слухи о воссоединении с бывшим мужем Гариком Харламовым, опубликовав в личном блоге кадр с ужина. На нем особо внимательные интернет-пользователи заметили мужскую руку.
Большую часть фото занимала пицца, которую, как рассказала знаменитость, приготовила ее дочка Анастасия. Однако в кадр также попала и мужская рука.
Многие поклонники сочли, что она принадлежит именно юмористу. Сама же Асмус ни слова не сказала про то, с кем трапезничала.
«Дочь приготовила пиццу. И она божественна! Единственное, ради чего я отступила от своей диеты», — кратко написала Асмус.
Особо внимательные фанаты уверены — мужская рука якобы принадлежит Харламову.
При этом это не первый намек на воссоединение. В конце февраля она трогательно поздравила Харламова с 43-летием.
В социальной сети звезда опубликовала совместный архивный снимок с ним, подписала его «семья», а в конце добавила эмодзи сердца. К слову, Асмус и Харламов поженились в 2013-м и стали родителями год спустя.
Однако через шесть лет звезды развелись. Бывшие супруги благополучно уживались некоторое время в одном доме на разных этажах.
Но весной прошлого года Асмус сообщила о переезде от экс-мужа. После развода она не рассказывает о личной жизни, хотя ее замечали в компании других мужчин.
Харламов же закрутил роман с актрисой Екатериной Ковальчук. Однако сейчас сердце комика опять свободно.
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