НАК раскрыл подробности контртеррористической операции в Ингушетии

Фото, видео: Информационный центр НАК; 5-tv.ru

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В целях обеспечения безопасности в районе обнаружения террористов введен правовой режим КТО.

В Ингушетии в одном из жилых зданий в городе Карабулак была обнаружена и заблокирована группа боевиков. Об этом заявил представитель Информационного центра НАК Александр Поляков.

«В Ингушетии в ходе проведения органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий в одном из жилых зданий в городе Карабулак была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности. При попытке задержания они открыли огонь по силам правопорядка», — сказал он.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов вступили в боестолкновение с преступниками. В целях обеспечения безопасности граждан в районе обнаружения террористов введен правовой режим КТО.

Осуществлена эвакуация жителей прилегающих домов. Обстановка контролируется оперативным штабом НАК.

Ранее 5-tv.ru писал, что спецназ ФСБ блокировал боевиков в частном доме в Ингушетии. Преступники готовили серию терактов в местах массового скопления людей в период выборов президента России.