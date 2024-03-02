«Есть контактеры»: Катя Лель раскрыла локацию главного центра НЛО в России

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Звезда заодно поделилась подробностями давней встречи с инопланетянами.

Певица Катя Лель в эфире одного из шоу дополнила изрядно нашумевшую историю о том, как однажды инопланетяне забрали у нее зубы. Оказалось, что они «понадобились» пришельцам из созвездия Орион.

«Приходят шесть уфологов. Оказывается, есть уфологический центр в Кабардино-Балкарии, есть контактеры, которые получают информацию, что происходит и где это будет. Они мне читают, что „вчера в 21:30 у вас были взяты зубы, созвездие Орион, для эксперимента. Можно мы пройдем, посмотрим, где приземлялся объект?“ Я стою и не верю своим ушам!» — поделилась знаменитость.

Шокирующую историю о забравших ее зубы инопланетянах Лель впервые рассказала в 2019 году. Со слов певицы, таинственное происшествие приключилось с ней, когда она была 16-летним подростком и жила с семьей в Нальчике.

В один из дней Лель с мамой, сестрой и соседом пила кофе в их доме, как вдруг в небе появился яркий свет. Именно после этих загадочных лучей у будущей певицы якобы исчезли зубы — причем произошло это без боли и крови.

Вскоре после необъяснимой истории семья будущей артистки уехала из Кабардино-Балкарии якобы из-за преследования уфологов из Финляндии. А у самой Лель вдруг обнаружился вокальный талант.

Позднее исполнительница неоднократно рассказывала о повторных контактах с представителями внеземных цивилизаций. Так, в 2021 году Лель заявила о встрече с пришельцами в центре Москвы.

По версии знаменитости, она энергетически чувствует инопланетян и имеет с ними «большую связь». Лель также уверена, что из «прошлых воплощений» у нее есть их ДНК, поэтому им и понадобились ее зубы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущий Борис Корчевников назвал бесами «инопланетян», с которым якобы «регулярно встречается» Катя Лель.