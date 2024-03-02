«Таврида. АРТ» представила искусство творцов из разных уголков планеты на ВФМ

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Объединение работ разных поколений демонстрирует преемственность и взаимосвязь.

Картины молодых художников из разных регионов России и зарубежных стран показали на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе проекта «Таврида. АРТ».

В рамках выставки «Арт. Молодость» представлены более 150 работ начинающих деятелей искусства. Среди них — художники, графики, скульпторы и дизайнеры из разных уголков России.

Также свои произведения показали участники из Мексики, Египта, Армении, Китая, Бразилии, Белоруссии, Марокко, Ирака, Афганистана, Бангладеш, Индии, Кубы, Панамы и Ливана.

Свои заявки на участие в конкурсе подало более 1,5 тысячи человек. Россию на выставке представляют художники из 32 регионов.

Кроме начинающих авторов, на «Арт. Молодости» можно встретить работы и именитых художников. Например, есть экспозиции Натальи Гудович, Миши Моста, Евгения Чеса, а также Ильи Спича.

Творения этих деятелей искусства очень высоко оценивают в художественном сообществе. Отмечается, что объединение работ разных поколений демонстрирует преемственность и взаимосвязь — такой опыт вдохновляет молодых художников на новые творения.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин объявил Всемирный фестиваль молодежи открытым.