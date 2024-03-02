Более десяти тысяч человек за сутки подали заявки на участие в программе «Время героев»

Фото: Река Александр / ТАСС

Инициатива пользуется большой популярностью.

Более десяти тысяч заявок за первые сутки подали желающие принять участие в программе «Время героев». Об этом сообщил председатель Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Артем Жога на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе».

«И вот два часа назад я проверял, на тот момент уже было более десяти тысяч заявок. Программа рассчитана и предназначена именно для ребят СВО, участников СВО, действующих военнослужащих, которые проходят по критериям, то есть имеют высшее образование и желание продолжать обучаться», — сказал Жога в ходе открытого диалога «Судьбы мира в руках храбрых. Герои наших дней».

Он добавил, что в будущем участники программы могут стать главами муниципальных подразделений или руководителями предприятий. Жога указал, что подавшие заявку — это люди, которые «знают, что такое патриотизм, знают, что такое защита своей Родины».

Председатель Народного совета ДНР подчеркнул, что программа даст возможность военнослужащим в будущем реализовать себя в государственной деятельности.

Запуск программы «Время героев» анонсировал президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию 29 февраля. Глава государства уточнил, что участникам спецоперации дадут возможность поступить в ведущие вузы и получить гражданскую специальность в приоритетном порядке.