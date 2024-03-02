Семья из Горловки погибла в результате сброса взрывчатки с беспилотника ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Украинские боевики скинули взрывное устройство на автомобиль мирных жителей.

Семья погибла в результате сброса взрывчатки с украинского дрона на автомобиль в городе Горловка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Населенный пункт Горловка (Никитовский район): в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с БПЛА на легковой автомобиль по улице Новосадовой погибла семейная пара: мужчина 1962 года рождения и женщина 1963 года рождения», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что убийство жителей Горловки было совершено боевиками ВСУ около 13:05 по московскому времени. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места трагедии.

На них виден кузов сгоревшего после взрыва автомобиля, осколки взрывного устройства и поврежденные домовладения вокруг места удара беспилотника ВСУ.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью.