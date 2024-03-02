Собянин: 6 млн москвичей регулярно занимаются физкультурой и спортом

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

До конца года завершится строительство 14 спортивных объектов, а также 20 некапитальных объектов спортивного назначения.

В этом году в Москве планируется достроить и завершить реконструкцию 14 крупных спортивных сооружений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Среди этих объектов — ледовый дворец в Мневниковской пойме и спорткомплекс «Московский транспорт» на Ярославской улице. Ранее 2 марта прошло открытие Дворца тенниса в Лужниках. Кроме того, как рассказал мэр, в текущем году будет завершен капитальный и текущий ремонт 176 спортобъектов. «Продолжим плановую модернизацию комплексов спортивных тренажеров и воркаута, установленных во дворах, парках и на школьных стадионах», — добавил Собянин. В 2023 году были введены в строй 23 крупных сооружения. Среди них — Ледовый дворец «Кристалл» в Лужниках, Дворец спорта «Некрасовка», Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе.

Благодаря развитию инфраструктуры в Москве уже занимаются физкультурой и спортом 6 млн человек, добавил мэр столицы.

В феврале Сергей Собянин сообщил, что на данный момент в московских школах действуют 20 спортивных лиг. В их работе за четыре года приняли участие более 800 тыс. детей. По словам градоначальника, наибольшей популярностью среди школьников пользуются спортивные лиги по волейболу, баскетболу и мини-футболу.