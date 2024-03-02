Путин объявил Всемирный фестиваль молодежи открытым

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; Президент России / kremlin.ru; 5-tv.ru

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Для России главная ценность — это многонациональное единство, подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин объявил открытым Всемирный фестиваль молодежи. Видеообращение главы государства было показано на церемонии в международном моле «Арт. Молодость», который на время фестиваля стал дворцом спорта «Большой».

«Наша многонациональная страна сложена из сотен языков, традиций, и братство народа всегда было и остается ее главной опорой, преимуществом, силой. Оно выручало нас на всех поворотах истории, помогало покорять новые вершины в науке, искусстве и просвещении, одержать победу во Второй мировой войне и сокрушить нацизм», — сказал лидер России.

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Гости фестиваля смогут лично убедиться в том, что улыбка для россиян — это «не дешевая маска», а искренняя эмоция. Путин уверен, что на площадках ВФМ будет царить доверительная и дружелюбная атмосфера. Президент заметил, что для России главная ценность — это многонациональное единство.

Ранее 5-tv.ru писал, что участники из 180 стран приехали в «Сириус» на Всемирный фестиваль молодежи.